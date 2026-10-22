Spettacolo nel mare di Cesenatico: l’esibizione del campione mondiale di windsurf, Müller

Talento e adrenalina per tutti!

Grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, il campione ha dato dimostrazione straordinaria di talento, adrenalina e passione esibendosi in spettacolari evoluzioni attraverso windsurf, wingfoil e parawing e incantando il numeroso pubblico presente.

Per gli sportivi locals è stato un grande onore condividere il palcoscenico con un atleta di questo calibro, vivendo da vicino momenti di sport puro, energia e divertimento.