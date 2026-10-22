Sport

Spettacolo nel mare di Cesenatico: l’esibizione del campione mondiale di windsurf, Müller

Giulia Zannetti22 Ottobre 2026
Windsurf- Müller

Una domenica di spettacolo…

Domenica 18 settembre, il nostro mare di Cesenatico è stato il palcoscenico di uno spettacolo davvero emozionante, regalato dal campione mondiale di windsurf Balz Müller ospite del Windsurf Club di Cesenatico.

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Talento e adrenalina per tutti!

Grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, il campione ha dato dimostrazione straordinaria di talento, adrenalina e passione esibendosi in spettacolari evoluzioni attraverso windsurf, wingfoil e parawing e incantando il numeroso pubblico presente.

Per gli sportivi locals è stato un grande onore condividere il palcoscenico con un atleta di questo calibro, vivendo da vicino momenti di sport puro, energia e divertimento.

Windsurf- Müller
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