“Tana libera tutti”, torna al Teatro di Cesenatico. Ultimo appuntamento con “Rumore”

Telemaco ODV – l’attività teatrale
Ore 21.15 Rumore;
Posto unico non numerato palchetti o loggione 8 euro
Disabili e bambini fino 12 anni omaggio
Lo spettacolo – “Rumore”
Non è solo un musical, è un’ onda che parte dalla stazione di Bellaria ed un casting da raggiungere. Due amici cercano le luci della ribalta, la casting director con la sua assistente cercano il talento. Una suora rivoluziona il catechismo a colpi di coreografie, e i chierichetti scoprono che la spiritualità si può ballare da Trieste in giù, all’ufficio postale si timbra a tempo, due donne aristocratiche si lasciano andare al ritmo tra un pettegolezzo ed un modo di dire: ad unire il tutto la voce frizzante di Radio Carramba con una storia che non passerà mai di moda. Perché quando parte una canzone di Raffaella Carrà non esistono ruoli, divise, età o distanze: esiste solo il ritmo. Quel ritmo che unisce tutti.
Il progetto
Il progetto teatrale “Tana Liberi Tutti” ha un obiettivo chiaro: creare un ambiente nel quale vige il sostegno reciproco al fine di rafforzare e valorizzare i rapporti interpersonali, trasformare le diversità in unicità, senza spettacolarizzare le disabilità di ognuno ma dando valore all’obiettivo principale ovvero quello di essere liberi da ogni condizionamento, abbattendo ogni tipo di barriera. Il teatro è un luogo in cui protagoniste sono la creatività, l’immaginazione, la fantasia, ed è proprio in questo luogo che non esistono disabilità: un luogo in cui siamo tutti diversi, ma in fondo tutti uguali. Il progetto è attivo dal 2008, il nostro laboratorio teatrale è diventato uno spazio creativo inclusivo, dove persone con e senza disabilità lavorano insieme, esprimendosi liberamente attraverso il teatro. Attraverso giochi scenici, movimento, improvvisazione e lavoro di gruppo, ogni partecipante può valorizzare le proprie capacità, scoprire nuovi linguaggi e crescere in un ambiente accogliente e rispettoso. Nel tempo il laboratorio è diventato un punto di riferimento per famiglie, scuole e associazioni del territorio, che riconoscono in questo percorso un esempio concreto di inclusione, collaborazione e comunità.