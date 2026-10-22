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“Tana libera tutti”, torna al Teatro di Cesenatico. Ultimo appuntamento con “Rumore”

Giulia Zannetti22 Ottobre 2026

Telemaco ODV  – l’attività teatrale

Ultimo appuntamento con “Rumore” lo spettacolo che celebra 18 anni di inclusività e 27 anni di Telemaco Odv; a distanza di dieci anni dall’ultimo spettacolo la compagnia teatrale “Tana liberi tutti” torna al teatro comunale di Cesenatico.
L’appuntamento per la grande festa è prevista per sabato 24 ottobre 2026.
Il programma della giornata è il seguente:
Ore 17.00 presso il foyer del teatro sarà allestita la mostra “Celebrità di Romagna” a cura di Elena Raimondi;
Ore 20.15 Esibizione degli artisti emergenti a cura di Lotus Music Production;
Ore 21.15 Rumore;
Ore 18.00 apertura biglietteria.
Posto unico non numerato platea 15 euro
Posto unico non numerato palchetti o loggione 8 euro
Disabili e bambini fino 12 anni omaggio

Lo spettacolo – “Rumore”

Non è solo un musical, è un’ onda che parte dalla stazione di Bellaria ed un casting da raggiungere. Due amici cercano le luci della ribalta, la casting director con la sua assistente cercano il talento. Una suora rivoluziona il catechismo a colpi di coreografie, e i chierichetti scoprono che la spiritualità si può ballare da Trieste in giù, all’ufficio postale si timbra a tempo, due donne aristocratiche si lasciano andare al ritmo tra un pettegolezzo ed un modo di dire: ad unire il tutto la voce frizzante di Radio Carramba con una storia che non passerà mai di moda. Perché quando parte una canzone di Raffaella Carrà non esistono ruoli, divise, età o distanze: esiste solo il ritmo. Quel ritmo che unisce tutti.

IL CAST
Ruggiero Dibenedetto > Speaker Radiofonico
Luciano Brescia > Annunciatore
Martin Todorov Georgiev > Capotreno
Lucia Crociani > Casting Director
Barbara Greco > Assistente Casting Director
Federico Dibenedetto > Carramba boy e cameriere del Bar Trieste
Simone Righi > Simone (amico di Andrea)
Andrea Grilli > Andrea (amico di Simone)
Serena Farabegoli > Suor Tarantella
Gerald Ismailaj > Luca il chierichetto
Stefano Russo > Pietro il chierichetto
Giulia Pesaresi > impiegata postale
Lora Verdecchia > Lora
Alice Barbiani > Clotilde donna aristocratica
Alessia Giovannardi > Melisenda�donna aristocratica
Incursioni musicali:
a cura della Carramba Band, composta da:
Alessia Boni, Francesca Campana, Giorgio Morigi, Gianni Leardini
Testo e regia: Eric Benedetti
Aiuto regia: Marco Giorgi
Tecnici audio/luci: Thomas Bertaccini, Marco Mercuriali, Alberto Caminati
Assistenti di palco: Cristina Filippi, Irmeda Ismailaj, Stefano Foschini
Costumi: Cristina Filippi
Riprese video a cura di: Lotus Music Production (Andrea Parolo)

Il progetto

Il progetto teatrale “Tana Liberi Tutti” ha un obiettivo chiaro: creare un ambiente nel quale vige il sostegno reciproco al fine di rafforzare e valorizzare i rapporti interpersonali, trasformare le diversità in unicità, senza spettacolarizzare le disabilità di ognuno ma dando valore all’obiettivo principale ovvero quello di essere liberi da ogni condizionamento, abbattendo ogni tipo di barriera. Il teatro è un luogo in cui protagoniste sono la creatività, l’immaginazione, la fantasia, ed è proprio in questo luogo che non esistono disabilità: un luogo in cui siamo tutti diversi, ma in fondo tutti uguali. Il progetto è attivo dal 2008, il nostro laboratorio teatrale è diventato uno spazio creativo inclusivo, dove persone con e senza disabilità lavorano insieme, esprimendosi liberamente attraverso il teatro. Attraverso giochi scenici, movimento, improvvisazione e lavoro di gruppo, ogni partecipante può valorizzare le proprie capacità, scoprire nuovi linguaggi e crescere in un ambiente accogliente e rispettoso. Nel tempo il laboratorio è diventato un punto di riferimento per famiglie, scuole e associazioni del territorio, che riconoscono in questo percorso un esempio concreto di inclusione, collaborazione e comunità.

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