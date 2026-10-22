“Tana libera tutti”, torna al Teatro di Cesenatico. Ultimo appuntamento con “Rumore”

Il progetto

Il progetto teatrale “Tana Liberi Tutti” ha un obiettivo chiaro: creare un ambiente nel quale vige il sostegno reciproco al fine di rafforzare e valorizzare i rapporti interpersonali, trasformare le diversità in unicità, senza spettacolarizzare le disabilità di ognuno ma dando valore all’obiettivo principale ovvero quello di essere liberi da ogni condizionamento, abbattendo ogni tipo di barriera. Il teatro è un luogo in cui protagoniste sono la creatività, l’immaginazione, la fantasia, ed è proprio in questo luogo che non esistono disabilità: un luogo in cui siamo tutti diversi, ma in fondo tutti uguali. Il progetto è attivo dal 2008, il nostro laboratorio teatrale è diventato uno spazio creativo inclusivo, dove persone con e senza disabilità lavorano insieme, esprimendosi liberamente attraverso il teatro. Attraverso giochi scenici, movimento, improvvisazione e lavoro di gruppo, ogni partecipante può valorizzare le proprie capacità, scoprire nuovi linguaggi e crescere in un ambiente accogliente e rispettoso. Nel tempo il laboratorio è diventato un punto di riferimento per famiglie, scuole e associazioni del territorio, che riconoscono in questo percorso un esempio concreto di inclusione, collaborazione e comunità.