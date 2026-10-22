Torna il “Torneo Città di Cesenatico”

Dal 6 all’8 febbraio 2027 arriva la prima edizione del “Torneo Città di Cesenatico”, una manifestazione internazionale di calcio giovanile organizzata da Adriasport in collaborazione con il Comune di Cesenatico. La manifestazione porterà sui campi della città club professionistici di Serie A, Serie B, Serie C e anche importanti formazioni internazionali per un appuntamento “fuori stagione ” che avrà anche un notevole impatto turistico.

I partecipanti

Le categorie presenti saranno “Pulcini Under 11”, Pulcini Under 10”, “Pulcini Under 9”, Pulcini Under 8” e “Pulcini Under 7” andando così a coprire un’ampia fetta di settore giovanile. Sono previste a Cesenatico oltre 40 formazioni che giocheranno nei vari impianti della città.