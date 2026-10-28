Dai libri di testo alla narrativa: il modello Unilibro che fa scuola nel territorio

L’Emilia-Romagna esprime da sempre una forte vocazione per la cultura e la trasmissione del sapere. In questo tessuto regionale dinamico, dove la tradizione accademica delle storiche università incontra la vivacità delle comunità locali dalla Riviera Romagnola fino all’Appennino, le idee imprenditoriali trovano un terreno fertile per crescere e trasformarsi.

È proprio all’interno di questo contesto che prende forma il percorso di Unilibro, piattaforma nata a Bologna nel 1999 e diventata negli anni un punto di riferimento nazionale per la vendita di libri online . L’esperienza maturata in oltre due decenni di attività testimonia come un’azienda con radici salde riesca ad intercettare i cambiamenti del settore editoriale, offrendo al mercato soluzioni concrete.

L’infrastruttura digitale al servizio di scuola e università

La storia di Unilibro affonda le proprie radici in un territorio dalla vocazione fortemente accademica. La vicinanza con i principali atenei della regione ha permesso di comprendere fin da subito le reali esigenze degli studenti universitari e delle famiglie alle prese con l’acquisto dei testi scolastici. Reperire il materiale per il nuovo anno o preparare un esame, infatti, comporta spesso ricerche complesse e lunghe attese.

Trovare i libri di testo su Unilibro invece è semplice e richiede pochi passaggi: accedendo alla sezione dedicata alle adozioni scolastiche del portale, è sufficiente selezionare la propria regione e provincia, scegliere il livello di studi (scuola primaria, media o superiore) e individuare il proprio istituto dall’elenco o tramite codice meccanografico. Una volta selezionata la classe e la sezione di riferimento, si apre l’elenco completo dei volumi previsti per l’anno scolastico, pronti per essere aggiunti al carrello con un semplice click

All’utilità della ricerca si affiancano poi diversi vantaggi pensati per far risparmiare le famiglie. I punti accumulati sulla Tessera Unilibro tramite gli acquisti si trasformano in uno sconto diretto sull’ordine successivo, permettendoti di coprire fino al 10% dell’importo dei prodotti acquistati (spese di spedizione escluse). Per esempio, se acquisti un libro da 20 €, puoi usare 200 punti del tuo saldo per ottenere 2 € di sconto e pagare soltanto 18 €. In più, il meccanismo dei Punti Spedizione permette di azzerare gradualmente i costi di consegna, regalando fino a 75 giorni di spedizioni gratuite al raggiungimento delle soglie indicate.

Chi studia o insegna può inoltre utilizzare le varie agevolazioni come la Carta del Docente e il Bonus Cultura, inserendo i relativi codici al momento del saldo per acquistare dizionari, saggi, codici giuridici o romanzi.

Un vasto catalogo di libri usati

L’attenzione alla sostenibilità economica si riflette anche nella gestione del mercato dell’usato. In un periodo in cui la riduzione degli sprechi è prioritaria per famiglie e studenti, la piattaforma offre la possibilità di acquistare edizioni di seconda mano a prezzi contenuti, comprese quelle ormai uscite dai canali di distribuzione tradizionali. Allo stesso tempo, chi desidera liberare spazio dai propri scaffali trova un canale sicuro per mettere in vendita i libri scolastici o universitari che non utilizza più.

Per facilitare queste operazioni, l’App MyUnilibro mette a disposizione diverse funzionalità direttamente sullo smartphone. Gli utenti possono gestire gli annunci di vendita, verificare lo stato delle spedizioni e tracciare i rimborsi in tempo reale. È possibile usare poi lo scanner per codici a barre: inquadrando il codice presente sulla copertina di qualsiasi libro, il volume viene così inserito nel catalogo digitale personale o inserito nella lista dei desideri.

Molto utile anche la bacheca “Cerco“, dove l’utente può impostare avvisi personalizzati e ricevere una notifica e-mail gratuita non appena il testo desiderato torna disponibile tra le proposte dell’usato.

Saggistica, fumetti, audiolibri: tante proposte per i lettori

Con il passare degli anni l’offerta di Unilibro si è ampliata per rispondere a pubblici differenti. Accanto ai manuali per i concorsi pubblici e ai testi accademici per le materie giuridiche, economiche e tecniche, il catalogo comprende tutte le uscite dei principali gruppi editoriali, le pubblicazioni dei marchi indipendenti, i libri di saggistica, i fumetti e le guide dedicate al trekking e ai viaggi.

All’offerta cartacea si affiancano i formati digitali e multimediali. Il sito dispone di un’ampia selezione di ebook, audiolibri da ascoltare in viaggio e sezioni dedicate all’intrattenimento con DVD, Blu-Ray, CD musicali e vinili. Non mancano, naturalmente, gli articoli di cartoleria, le agende e i giochi da tavolo.

L’attenzione ai lettori si misura però anche nella capacità di parlare i linguaggi di oggi. Attraverso la rubrica #BookTok, la libreria online consiglia romanzi e saggi con video brevi e diretti di 60 secondi, alimentando il passaparola in rete. Un approccio smart che conferma il valore di una realtà che sa crescere e rinnovarsi, rimanendo un punto di riferimento per gli amanti dei libri.