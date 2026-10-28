Longiano, il cadavere nel pozzo è di un 31enne

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi (mercoledì 28 ottobre) nei pressi di un’abitazione lungo la provinciale 85 Felloniche. A poca distanza dal cadavere sono stati trovati due bossoli.
Il ritrovamento lungo la provinciale
La scoperta è avvenuta al chilometro 4 della strada provinciale 85 Felloniche, nel territorio di Longiano. Il cadavere si trovava all’interno di un pozzo in cemento, profondo tra gli 8 e i 10 metri.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il medico legale per gli accertamenti e le operazioni necessarie al recupero della salma.
Trovati due bossoli vicino al cadavere
A poca distanza dal corpo sono stati rinvenuti due bossoli, un elemento che sarà valutato nell’ambito delle indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze della morte.
I Vigili del Fuoco sono impegnati nella pulizia della vegetazione circostante, anche con l’impiego di motoseghe. L’area è stata delimitata per consentire lo svolgimento dei rilievi.
Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Antonio Vincenzo Bartolozzi.
Aggiornamento
Da quanto si apprende dal Corriere Romagna, l’uomo sarebbe un giovane sulla trentina di origini albanesi, scomparso da circa una ventina di giorni. Si indaga per omicidio.
(seguiranno aggiornamenti)