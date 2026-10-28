Longiano, il cadavere nel pozzo è di un 31enne

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi (mercoledì 28 ottobre) nei pressi di un’abitazione lungo la provinciale 85 Felloniche. A poca distanza dal cadavere sono stati trovati due bossoli.

Il ritrovamento lungo la provinciale

La scoperta è avvenuta al chilometro 4 della strada provinciale 85 Felloniche, nel territorio di Longiano. Il cadavere si trovava all’interno di un pozzo in cemento, profondo tra gli 8 e i 10 metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il medico legale per gli accertamenti e le operazioni necessarie al recupero della salma.

Trovati due bossoli vicino al cadavere

A poca distanza dal corpo sono stati rinvenuti due bossoli, un elemento che sarà valutato nell’ambito delle indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze della morte.

I Vigili del Fuoco sono impegnati nella pulizia della vegetazione circostante, anche con l’impiego di motoseghe. L’area è stata delimitata per consentire lo svolgimento dei rilievi.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Antonio Vincenzo Bartolozzi.