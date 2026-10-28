Quando crescere è un gioco di squadra

Dai 12 ai 18 anni, al Cesena Rugby il campo diventa palestra di responsabilità e appartenenza
Se il Minirugby è il tempo della scoperta, il settore giovanile è il tempo della scelta. Dai 12 anni compiuti fino ai 18, il rugby smette gradualmente di essere soltanto gioco e diventa impegno, responsabilità, continuità. Non perde il sorriso e non perde il piacere del campo, ma chiede qualcosa in più: presenza, rispetto, attenzione, capacità di mettersi al servizio del gruppo.
Al Cesena Rugby questa fase della crescita ha un valore speciale. Accompagnare un adolescente nello sport non significa soltanto allenarlo a correre meglio, passare meglio o placcare meglio. Significa camminare accanto a una persona che sta costruendo la propria identità. Significa offrire un luogo sano in cui misurarsi con la fatica, con le regole, con l’errore, con il confronto e con la fiducia.
L’adolescenza è un’età fragile e potente insieme. È il tempo dell’energia che esplode, delle emozioni forti, della voglia di autonomia, ma anche della paura di non essere abbastanza. In questo passaggio, il rugby può diventare una scuola concreta di equilibrio. Perché insegna che la forza, da sola, non basta. La forza senza controllo non vale nulla.
Il rugby è uno sport fisico, diretto, vero. Ma proprio per questo è profondamente educativo. Insegna che il contatto non è aggressività, che l’avversario non è un nemico, che il rispetto non è una parola da dire a fine partita ma un comportamento da praticare in ogni azione. Si può competere senza mancare di lealtà. Si può dare tutto senza perdere misura. Si può essere determinati senza dimenticare chi si ha davanti.
Per un ragazzo o una ragazza, imparare questo ha un valore enorme. Significa capire che il coraggio non è fare rumore, non è imporsi, non è dimostrare qualcosa a ogni costo. Il coraggio, spesso, è esserci. Presentarsi all’allenamento anche quando si è stanchi. Accettare una correzione. Chiedere scusa. Incoraggiare un compagno. Tornare in campo dopo un errore. Restare dentro il gruppo anche quando sarebbe più facile tirarsi indietro.
Nel settore giovanile il sostegno diventa una scelta più consapevole. Da piccoli lo si impara giocando; da adolescenti lo si comincia a capire davvero. Sostenere significa non lasciare solo un compagno in difficoltà. Significa correre una linea in più anche quando il pallone non arriverà. Significa accettare che la squadra venga prima dell’ego personale. Significa scoprire che il proprio valore non diminuisce quando si aiuta qualcun altro a emergere.
In un mondo in cui i ragazzi sono spesso misurati, giudicati, esposti e confrontati, il campo può diventare un luogo diverso. Un luogo in cui non conta l’immagine che si mostra, ma l’impegno che si mette. Non conta apparire perfetti, ma imparare a essere affidabili. Non conta non sbagliare mai, ma avere il coraggio di migliorare.
Per questo il ruolo degli allenatori e degli educatori è fondamentale. Nel settore giovanile, un tecnico non trasmette soltanto schemi ed esercizi. Spesso diventa uno degli adulti significativi nella vita di un ragazzo: una figura che chiede puntualità, rispetto, disciplina e impegno, ma che sa anche ascoltare, incoraggiare, correggere senza umiliare e dare fiducia quando serve.
Dentro una comunità che oggi raccoglie oltre 200 persone tra tesserati, atleti, tecnici, dirigenti, volontari e staff, il settore giovanile rappresenta uno dei passaggi più delicati e preziosi. È il ponte tra l’infanzia e l’età adulta. È il momento in cui i valori ricevuti da bambini — sostegno, amicizia, rispetto, lealtà, coraggio — iniziano a diventare scelte personali. Non più soltanto parole ascoltate dagli allenatori, ma comportamenti da portare in campo, nello spogliatoio, a scuola, nella vita.
Ogni ragazzo che cresce nel club porta con sé qualcosa della storia del Cesena Rugby. Porta la memoria delle prime corse nel Minirugby, delle prime partite, dei primi compagni. Ma porta anche una responsabilità nuova: quella di diventare esempio per chi è più piccolo, di custodire lo spirito della squadra, di capire che appartenere a una società significa ricevere molto e, piano piano, imparare a restituire.
Il settore giovanile è anche il luogo dove si costruisce il futuro sportivo del club, ma ridurlo solo a questo sarebbe poco. Certo, qui crescono giocatori e giocatrici. Qui si formano competenze, carattere agonistico, capacità tecniche. Ma soprattutto qui crescono persone: ragazzi e ragazze che imparano a perdere senza cercare scuse, a vincere senza arroganza, a rispettare un arbitro, a fidarsi di un compagno, a prendersi cura della maglia che indossano.
Perché una squadra non serve soltanto quando si è piccoli. Serve anche quando si cresce, quando le domande diventano più grandi, quando il mondo chiede di scegliere chi si vuole diventare. Al Cesena Rugby, dai 12 ai 18 anni, il rugby non allena soltanto il corpo. Accompagna ragazzi e ragazze a stare in piedi, a sostenersi, a rispettarsi e a riconoscere negli altri non un ostacolo, ma una parte del proprio cammino.
La meta, a questa età, non è soltanto oltre la linea bianca. È dentro ogni scelta di responsabilità. È in ogni allenamento affrontato con serietà. È in ogni compagno aiutato a rialzarsi. È in ogni ragazzo che, grazie alla squadra, scopre di avere più forza, più fiducia e più coraggio di quanto pensasse.