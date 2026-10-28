Quando crescere è un gioco di squadra

L’adolescenza è un’età fragile e potente insieme. È il tempo dell’energia che esplode, delle emozioni forti, della voglia di autonomia, ma anche della paura di non essere abbastanza. In questo passaggio, il rugby può diventare una scuola concreta di equilibrio. Perché insegna che la forza, da sola, non basta. La forza senza controllo non vale nulla.

Al Cesena Rugby questa fase della crescita ha un valore speciale. Accompagnare un adolescente nello sport non significa soltanto allenarlo a correre meglio, passare meglio o placcare meglio. Significa camminare accanto a una persona che sta costruendo la propria identità. Significa offrire un luogo sano in cui misurarsi con la fatica, con le regole, con l’errore, con il confronto e con la fiducia.

Se il Minirugby è il tempo della scoperta, il settore giovanile è il tempo della scelta. Dai 12 anni compiuti fino ai 18, il rugby smette gradualmente di essere soltanto gioco e diventa impegno, responsabilità, continuità. Non perde il sorriso e non perde il piacere del campo, ma chiede qualcosa in più: presenza, rispetto, attenzione, capacità di mettersi al servizio del gruppo.

Il rugby è uno sport fisico, diretto, vero. Ma proprio per questo è profondamente educativo. Insegna che il contatto non è aggressività, che l’avversario non è un nemico, che il rispetto non è una parola da dire a fine partita ma un comportamento da praticare in ogni azione. Si può competere senza mancare di lealtà. Si può dare tutto senza perdere misura. Si può essere determinati senza dimenticare chi si ha davanti.

Per un ragazzo o una ragazza, imparare questo ha un valore enorme. Significa capire che il coraggio non è fare rumore, non è imporsi, non è dimostrare qualcosa a ogni costo. Il coraggio, spesso, è esserci. Presentarsi all’allenamento anche quando si è stanchi. Accettare una correzione. Chiedere scusa. Incoraggiare un compagno. Tornare in campo dopo un errore. Restare dentro il gruppo anche quando sarebbe più facile tirarsi indietro.

Nel settore giovanile il sostegno diventa una scelta più consapevole. Da piccoli lo si impara giocando; da adolescenti lo si comincia a capire davvero. Sostenere significa non lasciare solo un compagno in difficoltà. Significa correre una linea in più anche quando il pallone non arriverà. Significa accettare che la squadra venga prima dell’ego personale. Significa scoprire che il proprio valore non diminuisce quando si aiuta qualcun altro a emergere.

In un mondo in cui i ragazzi sono spesso misurati, giudicati, esposti e confrontati, il campo può diventare un luogo diverso. Un luogo in cui non conta l’immagine che si mostra, ma l’impegno che si mette. Non conta apparire perfetti, ma imparare a essere affidabili. Non conta non sbagliare mai, ma avere il coraggio di migliorare.