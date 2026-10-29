Buena Onda domina contro il Ravenna: festa per la prima gara in casa

Primo tempo Dopo un primo quarto di studio, le ragazze prendono il sopravvento e allungano travolgendo Sport&Fun e rimanendo a punteggio pieno.

Partenza a rilento per la Buena Onda W: l’emozione dell’esordio al PalaCervia si fa sentire e il pallone fatica ad entrare ma la difesa è solida, dopo dieci minuti il punteggio è di 15-7.

In avvio di secondo quarto avviene lo strappo decisivo: 7 punti di Bertozzi e 5 di Abati scavano un solco incolmabile per le ospiti, permettendo alle ragazze di andare all’intervallo in vantaggio 31-16.

Secondo tempo Il secondo tempo è una festa, la Buena dilaga e si diverte. Con un’atmosfera e un pubblico non usuale per una C femminile la Buena Onda ha scritto un’altra pagina di storia, riportando il basket femminile al PalaCervia dopo tanti anni di carestia.

La leadership del capitano e la voglia di tutte le ragazze di correre in contropiede per trovare canestri facili contribuiscono ad aumentare il vantaggio, a fine terzo quarto è già 60-25.

Dominio a rimbalzo, anche offensivo, altruismo e voglia di trovare sempre il tiro migliore.

La prossima gara La Buena Onda vince e convince, con la voglia di fare grandi cose in un campionato ancora tutto da scoprire. Spazio e minuti per tutte in una gara che, dopo le prime battute, non è mai stata in discussione.

Appuntamento a venerdì 6, quando le ragazze affronteranno il derby contro Aics Forlì, vietato mancare. MVP ELISA BERTOZZI, firma il parziale che dà il via alla festa, alla fine per Elisa sono 17 punti in soli 17 minuti. Buena Onda Basket Club 78-32 Sport & Fun Ravenna

(15-7, 31-16, 60-25, 78-32)

Guidi 2, Gori 12, Bertozzi 17, Mordenti 2, Capucci 8, Ortega 4, Biondi 6, Campana, Zaccaria 4, Bollini 10, Abati 9, Giorgini 4. All. Fantini

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