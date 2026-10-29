Targhe personalizzate per moto e auto: come e quanto costa

Targhe personalizzate: è quanto prevede il nuovo Codice della strada. Si tratta di una possibilità che la legge aveva già previsto, ma che non era ancora diventata realtà.

Targhe personalizzate

Le regole

Il nuovo Codice della strada prevede che un cittadino possa richiedere la propria targa con “una successione e un impiego di caratteri alfanumerici personalizzati”, purchè si rispetti modalità e requisiti stabiliti dal regolamento. In attesa di chiarimenti sul punto, è plausibile ci sia una maggiore libertà di scelta rispetto allo schema due lettere – tre numeri – due lettere.

Quanto costa

Per le auto, quindi targa anteriore e posteriore, l’importo è di 600 euro di cui 100 destinati al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per le moto, dove la targa è una, il prezzo scende a 300 che con maggiorazione del 20% porterà il prezzo ad euro 360.

In caso di cambio auto

Il nuovo codice stabilisce che la targa personalizzata deve restare sull’auto per la quale è stata creata; in caso di cambio auto, quindi, si potrà avere una targa personalizzata ma non potrà essere quella precedente.