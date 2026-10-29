Cesena, 31enne ucciso per pochi euro e gettato in un pozzo: il 29enne fermato confessa

Il corpo dell’imbianchino albanese, scomparso il 7 ottobre, è stato recuperato in un pozzo in località Felloniche. Il 29enne fermato avrebbe ammesso l’omicidio. Secondo quanto riporta il Corriere Romagna, il 31enne sarebbe stato ucciso con 3 colpi di pistola che sarebbe stata ritrovata.

Il ritrovamento alle Felloniche

Scomparso nella zona di Longiano la sera del 7 ottobre, è stato trovato sul fondo di un pozzo di campagna in zona Felloniche. Il recupero è avvenuto nella mattinata di ieri, lungo la Strada provinciale 85, nei pressi del civico 2550.

Non lontano dal pozzo, la mattina successiva alla scomparsa, era stata data alle fiamme l’automobile della vittima.

Il movente ipotizzato e la confessione

Secondo quanto emerso dalle indagini, all’origine dell’omicidio ci sarebbero state le insistenze per un debito di pochi euro. Gli accertamenti, coordinati dal pubblico ministero Vincenzo Antonio Bartolozzi, hanno portato al fermo di un 29enne.

Sottoposto a interrogatorio, il giovane avrebbe confessato: «Sono stato io». La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.