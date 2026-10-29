Incidente tra auto e moto a Sala: grave un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto mercoledì 28 ottobre, intorno alle 18, in via Campone, lungo la Sp 33, nella frazione di Sala, a Cesenatico.

I soccorsi e il trasporto al Bufalini

Dopo l’impatto, il giovane è caduto sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medicalizzata del 118. I sanitari lo hanno accompagnato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Secondo le prime informazioni, il diciassettenne ha riportato diverse lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Rilievi in corso

La Polizia Locale di Cesenatico ha effettuato i rilievi. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento.