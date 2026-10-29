Cesenatico, il Pd rilancia la ciclovia della Rigossa: 24 chilometri tra entroterra e mare

Il Partito Democratico di Cesenatico rilancia il progetto della ciclovia del torrente Rigossa, un percorso cicloturistico di circa 24 chilometri destinato a collegare l’entroterra alla costa, attraversando diversi Comuni fino a raggiungere Cesenatico.

La proposta arriva in un comunicato diffuso il 29 ottobre dal Pd locale, che collega l’investimento sulla mobilità ciclabile ai dati del bilancio consolidato 2025 del Comune. Secondo quanto riportato dal partito, il risultato economico consolidato è positivo per oltre 6,7 milioni di euro, mentre i debiti complessivi sono diminuiti di circa 2,9 milioni rispetto al 2024.

Per il Pd, la solidità dei conti pubblici deve tradursi in opere capaci di migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Tra queste viene indicata la ciclovia della Rigossa, considerata un’opportunità per rafforzare i collegamenti tra il territorio costiero e quello dell’entroterra.

Il tracciato lungo il torrente Rigossa

Nel tratto che interessa Cesenatico, il progetto prevede un percorso lungo il torrente Rigossa, utilizzando la viabilità esistente e gli argini fino alla passerella sul torrente Pisciatello, in corrispondenza di via Vivaldi.

L’intervento punta a rendere più continui i percorsi ciclabili e a offrire un’alternativa agli spostamenti in automobile. Secondo il Pd, la ciclovia potrebbe favorire una mobilità più sicura e accessibile, oltre a permettere di scoprire il paesaggio rurale e le risorse naturalistiche del territorio.

Il progetto viene indicato anche come una possibile leva per il turismo, con collegamenti capaci di unire la costa alle realtà dell’entroterra.

Sicurezza e confronto con i cittadini

Nel comunicato il Pd richiama anche la necessità di accompagnare gli interventi con una programmazione adeguata, attenzione alla sicurezza e confronto con i cittadini, affinché le opere rispondano alle esigenze del territorio.