Ognissanti, cosa fare in Romagna: le proposte

Tra castelli avvolti nel mistero, borghi in festa, zucche intagliate e profumi d’autunno, la Romagna si prepara a vivere un ponte di Halloween e Ognissanti tutto da scoprire. Dal 30 ottobre al 2 novembre, il territorio si anima con esperienze per grandi e piccoli: visite guidate tra leggende e storie oscure, feste in maschera, parchi a tema, sagre e appuntamenti dedicati ai sapori della tradizione. Un viaggio tra brividi, divertimento e cultura popolare, dove ogni tappa riserva una sorpresa e l’atmosfera dell’autunno diventa parte dell’esperienza.

Gli eventi

In provincia di Rimini

In provincia di Rimini, la festa coinvolge borghi, parchi e castelli.

Alla Rocca del Sasso di Verucchio torna Notte al Castello (dalle ore 21.00), un’esperienza dedicata a bambini e ragazzi che potranno trascorrere la notte tra letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro, con merenda di mezzanotte e colazione in Rocca.

A Casteldelci, la tradizionale Fiera dei Santi del 1° novembre, in località Giardiniera, propone bancarelle, prodotti tipici, artigianato e occasioni per scoprire le tradizioni dell’alta Valmarecchia.

L’Isola dei Platani di Bellaria ospita “Isola di Halloween” con iniziative in maschera, “dolcetto o scherzetto” e la sfilata dei Krampus, figure mascherate con pellicce e campanacci che attraverseranno il centro.

Il giardino di Villa Lodi Fé di Riccione si trasforma nel “Parco delle zucche”, dal 24 ottobre al 1° novembre, un villaggio autunnale ispirato ai campi americani, con zucche da scegliere, decorare o intagliare, laboratori, truccabimbi, spettacoli, labirinto di paglia, gonfiabili, giochi in legno, battesimo della sella con i pony, mercatino e area food.

A Rimini, i parchi divertimento si preparano a festeggiare Halloween: Fiabilandia accoglie i visitatori nei weekend di ottobre con fantasmi, streghe, zucche giganti e creature misteriose. Sabato 31 ottobre il programma è dedicato soprattutto ai più piccoli, con apertura fino alle ore 23.00 e una sfilata finale dei costumi più paurosi, originali e fantasiosi. Anche Italia in Miniatura propone un’atmosfera speciale, il 31 ottobre e il 1° novembre, con una città incantata, personaggi inquietanti e scenografie da brivido.

Per chi preferisce scoprire storie e leggende, i City Tour di VisitRimini propongono “Rimini tra curiosità e leggende, speciale Halloween”, il 29, 30 e 31 ottobre: una passeggiata serale con racconti tra epidemie, accuse di stregoneria, omicidi politici e narrazioni popolari legate a fantasmi e diavoli.

Il percorso “Rimini, Cold Case 1285: il mistero di Paolo e Francesca”, il 30 ottobre, ripercorre invece la celebre vicenda degli amanti cantata da Dante. A Poggio Torriana, il Castello di Montebello apre le porte per una visita notturna di Halloween, tra racconti storici, studi sul paranormale e la leggenda di Azzurrina; la visita è riservata ai bambini dagli 11 anni.

Intanto a Montefiore Conca, la Rocca Malatestiana ospita “La Rocca degli eterni amanti”, il 31 ottobre, una serata dedicata alla storia di Costanza e Ormanno, uccisi nel 1378: studiosi del paranormale presenteranno fotografie e registrazioni raccolte nella fortezza, prima di una visita notturna illuminata dalle candele.

Anche gli animali diventano protagonisti di Halloween: all’Acquario di Cattolica, il 31 ottobre e il 1° novembre, dalle ore 10.00 alle 18.30, si parte alla scoperta dei misteri del mare, tra squali, pinguini, meduse e polpi, per poi incontrare serpenti, iguane, caimani e altre creature.

Infine Oltremare a Riccione, il 31 ottobre e il 1° novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, l’apertura speciale propone spaventapasseri giganti e truccabimbi a tema.

Per chi ama i sapori autunnali, Sant’Agata Feltria ospita la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato nelle domeniche di ottobre e, eccezionalmente, anche il 1° novembre: le vie e le piazze del borgo si riempiono di profumi, prodotti tipici e specialità gastronomiche.

In provincia di Forlì – Cesena

In provincia di Forlì-Cesena, il calendario alterna avventure per famiglie, visite a tema e appuntamenti gastronomici.

Al MAF, Museo Archeologico di Forlimpopoli, “Archeobrividi! Caccia agli indizi tenebrosi”, il 31 ottobre e il 1° novembre, con ingressi alle ore 9.30, 10.30, 15.30 e 16.30, invita famiglie e bambini a formare squadre e affrontare enigmi e prove a tema archeologia e Halloween.

A Bagno di Romagna, il Sentiero degli Gnomi propone “Mele stregate!”, il 1° novembre alle ore 10.30, una caccia alle mele nascoste dagli spiriti, da recuperare seguendo gli indizi e mettendo alla prova anche il proprio olfatto.

A Longiano, la “Festa d’la Nota Scura”, il 31 ottobre dalle ore 18.00, anima il borgo con spettacoli nelle vie e nelle piazze per concludersi con uno spettacolo pirotecnico musicale.

La Fortezza di Castrocaro A Castrocaro Terme e Terra del Sole propone “Misteri e leggende”, il 31 ottobre, una visita guidata tra personaggi, segreti e vicende storiche dell’antico maniero, intrecciando memoria e tradizione popolare.

Il ponte è anche un’occasione per scoprire le fiere e i prodotti tipici dell’entroterra.

“Galeata Cavalli – Mostra del Cavallo e del Puledro”, il 1° e il 2 novembre, riunisce allevatori, commercianti e appassionati con rassegne, spettacoli equestri, stand gastronomici e attività per i bambini, tra cui il battesimo della sella.

A Civitella di Romagna, la “Fiera dei Santi”, il 1° novembre, celebra le tradizioni agricole con una mostra bovina, trattori storici, mercato ambulante, prodotti locali, artigianato, spettacoli e stand gastronomici con piatti romagnoli.

La “Sagra del Bartolaccio” di Tredozio il 1° novembre, rende omaggio all’omonima specialità tosco-romagnola, un tortello ripieno di patate, pancetta, grana e pecorino, cotto sulla piastra.

A Rocca San Casciano, la “Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana e Sagra della Piadina Fritta”, il 1° novembre, propone piadina fritta, salumi, caldarroste, vin brulé e piatti tipici, con stand gastronomici, bancarelle di artigiani e creativi e attività delle associazioni locali.

Cesenatico, infine, torna con “Il Pesce fa Festa”, dal 29 ottobre al 2 novembre: il centro storico si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto dedicato al pesce dell’Adriatico, tra grigliate, fritture e specialità della tradizione marinara, con iniziative dedicate alla cultura e all’identità della città.

A San Mauro Pascoli, la “Festa dei Morti” rende omaggio alla poesia di Giovanni Pascoli con percorsi teatrali e iniziative per adulti e bambini.