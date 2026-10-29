Quartieri di Cesenatico, a Ponente il nodo del bancomat

Quali sono le problematiche più sentite nei quartieri di Cesenatico? Inizia da Ponente un giro sul territorio per raccogliere le segnalazioni dei residenti, capire quali disagi incidono sulla vita quotidiana e fare il punto sulle questioni ancora aperte.

Bancomat a parte.

Il quartiere di Ponente non segnala particolari criticità, fatta eccezione per la cronica mancanza di un bancomat. Una richiesta che, a quanto riferito, è condivisa da più residenti e che assume un peso ancora maggiore nei periodi di maggiore affluenza turistica. L’unico sportello bancomat nelle vicinanze è quello della filiale di RomagnaBanca sul porto canale, destinato a diventare un punto di riferimento anche durante Il Pesce fa Festa, quando il centro sarà attraversato da un gran numero di visitatori. In queste occasioni, non è da escludere che la disponibilità di contante possa esaurirsi.

La mancanza di uno sportello automatico appare ancora più evidente considerando le caratteristiche del quartiere. Ponente, infatti, non è soltanto una zona residenziale, abitata durante tutto l’anno, ma anche un’area che in estate richiama migliaia di turisti. A questo si aggiunge la presenza di importanti realtà sportive, come Eurocamp e il Circolo Tennis Godio, che contribuiscono ad aumentare il numero di persone che frequentano la zona.

Una necessità che, nonostante le segnalazioni, non ha ancora trovato risposta da parte degli istituti di credito presenti sul territorio. L’installazione di un bancomat potrebbe rappresentare non soltanto un servizio utile per residenti e visitatori, ma anche un’opportunità per una banca interessata a rafforzare la propria presenza nel quartiere.

Per quanto riguarda il Ponte del Gatto, invece, i disagi legati ai lavori sarebbero stati gestiti senza particolari criticità nei periodi di normale amministrazione, secondo quanto riferito.