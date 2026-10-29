Cesenatico, torna la pista del ghiaccio

La pista di pattinaggio sul ghiaccio tornerà anche quest’anno in largo San Giacomo a Cesenatico. Dalle prime informazioni, l’allestimento dovrebbe arrivare a fine novembre, in vista delle festività natalizie.

Pista del ghiaccio in largo San Giacomo

Dopo il debutto dello scorso anno, l’area verde alle spalle della chiesa di San Giacomo si prepara a ospitare nuovamente la pista di pattinaggio, che aveva animato il centro storico durante il periodo natalizio.

Nel 2025 l’iniziativa era stata accompagnata da un allestimento a tema, con illuminazioni scenografiche, alberi di Natale e un punto ristoro dedicato ai dolciumi. La pista, inaugurata il 29 novembre, era rimasta a disposizione del pubblico durante le festività.

Le informazioni sulle aperture

Per l’edizione 2026, al momento, non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sulle date di apertura, sugli orari e sulle eventuali iniziative collaterali. L’arrivo previsto a fine novembre confermerebbe comunque la volontà di riproporre l’attrazione nel calendario natalizio di Cesenatico.