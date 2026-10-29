Ciclovia della Rigossa, approvato il progetto in Consiglio: i dettagli

Il Sindaco Matteo Gozzoli ha aggiornato i cittadini, attraverso un video sui social, in merito al progetto della Ciclovia della Rigossa.

Il percorso cicloturistico

Il post recita: “La Ciclovia della Rigossa è un percorso cicloturistico di circa 24 chilometri che collegherà l’entroterra al mare, attraversando diversi Comuni fino a raggiungere Cesenatico. Il progetto prevede, nel tratto cesenaticense, il collegamento lungo il torrente Rigossa, con il passaggio sulla viabilità esistente e sugli argini fino alla passerella sul torrente Pisciatello, in corrispondenza di via Vivaldi. La mobilità sostenibile è il modo migliore per collegare entroterra e costa”.