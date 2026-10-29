A Cesenatico torna un’ora di sosta gratuita sulle strisce blu

La misura in vigore dal 1° dicembre

A Cesenatico torna l’ora gratuita nei parcheggi a strisce blu. La misura sarà attiva su tutto il territorio comunale dal 1° dicembre 2026 al 31 gennaio 2027 e, secondo il Comune, punta ad agevolare gli acquisti e favorire soste più lunghe nelle aree commerciali.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale insieme ad ATR, che gestirà il servizio fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio 2027 subentrerà Cesenatico Servizi.

Come ottenere il tagliando gratuito

Per usufruire dell’ora gratuita, dopo aver parcheggiato in uno stallo blu sarà sufficiente recarsi al parcometro e premere il pulsante verde: verrà emesso il tagliando per la prima ora.

Chi desidera fermarsi più a lungo potrà aggiungere monete per prolungare la sosta, pagando il tempo aggiuntivo. Non è necessario esporre il disco orario.