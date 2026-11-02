Già rimosso il ramo di pino caduto sul marciapiede in via Mazzini

È stato prontamente rimosso il ramo di pino sul marciapiede in via Mazzini

Un ramo di pino si era staccato nelle prime ore in via Mazzini, all’altezza del civico 86, cadendo sul marciapiede di una delle strade più frequentate del centro. Alla base dell’episodio ci sarebbero le forti raffiche di vento che hanno interessato la zona.

Il ramo sul percorso pedonale è stato tolto

Il ramo era finito sul passaggio riservato ai pedoni, abitualmente molto utilizzato durante l’intera giornata. Non risultano segnalazioni di persone coinvolte o ferite.

L’episodio richiama l’attenzione sulle condizioni delle alberature cittadine, soprattutto nelle giornate caratterizzate da maltempo e vento intenso. In attesa della rimozione, si raccomanda prudenza a chi percorre via Mazzini.