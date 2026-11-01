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Cesenatico, il vento abbatte un palo in via Pisciatello

Anna Budini1 Novembre 2026
maltempo, palo pericolante

Le forti raffiche di vento che nel pomeriggio di oggi (domenica 1 novembre) hanno interessato Cesenatico hanno divelto un palo della Telecom a Villamarina, in via Pisciatello.

Strada chiusa per consentire i lavori

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha disposto la chiusura al traffico della strada per consentire agli operai di intervenire e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Al momento non si segnalano altre criticità sul territorio comunale legate alle raffiche di vento.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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