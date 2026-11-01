Cesenatico, il vento abbatte un palo in via Pisciatello

Le forti raffiche di vento che nel pomeriggio di oggi (domenica 1 novembre) hanno interessato Cesenatico hanno divelto un palo della Telecom a Villamarina, in via Pisciatello.

Strada chiusa per consentire i lavori

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha disposto la chiusura al traffico della strada per consentire agli operai di intervenire e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Al momento non si segnalano altre criticità sul territorio comunale legate alle raffiche di vento.