Grandine nel Cesenate, incidenti e feriti in A14

Una violenta grandinata si è abbattuta nella mattinata di oggi (domenica 1 novembre), sul territorio cesenate, causando disagi alla circolazione e diversi incidenti lungo l’autostrada A14. Si registrano alcuni feriti, uno dei quali è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.

Anche a Cesenatico, intorno alle 8.30, si è verificata una breve grandinata.

A14, chiuso il tratto tra Cesena e Valle del Rubicone

In direzione Ancona è stato chiuso il tratto della A14 Bologna-Taranto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, dopo un incidente avvenuto al chilometro 100 che ha coinvolto più veicoli. Disposta anche la chiusura dell’entrata di Cesena verso sud.

Per chi viaggia in direzione Ancona è prevista l’uscita obbligatoria a Cesena, dove si segnalano tre chilometri di coda. Per riprendere il percorso autostradale è possibile rientrare a Valle del Rubicone passando dalla SR 71 Umbro Casentinese Romagnola, dalla SS726 e dalla SS9 via Emilia. Autostrade per l’Italia consiglia inoltre di anticipare l’uscita a Cesena Nord.

Incidente anche verso Bologna

Disagi anche sulla carreggiata in direzione Bologna, dove, sempre al chilometro 100, due vetture sono rimaste coinvolte in un altro incidente. In questo caso il traffico procede su una sola corsia.

Agli automobilisti diretti verso nord viene consigliata l’uscita a Valle del Rubicone, con successivo rientro in autostrada a Cesena.

Soccorsi al lavoro

Sul posto sono impegnati i mezzi di soccorso per assistere le persone coinvolte e recuperare i veicoli incidentati. Presenti anche gli operatori di Autostrade per l’Italia, al lavoro per consentire il ripristino della normale circolazione.