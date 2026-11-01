Gambero Rosso, i migliori ristoranti e trattorie: 4 sono a Cesenatico

La nostra terra, l’Emilia Romagna, gode di una tradizione enogastronomica di tutto rispetto che convince non solo i residenti. La conferma arriva dall’inserimento di ben 147 realtà all’interno della guida “Ristoranti d’Italia 2027” del Gambero Rosso.

La panoramica regionale

L’edizione 2027, pubblicata lo scorso 26 ottobre, indica dunque tutti i luoghi nei quali potersi godere un pranzo o una cena di qualità.

Per questa edizione, una novità: i simboli di riferimento che diventano tre. Le Forchette per i ristoranti, i Gamberi per le trattorie e le Bottiglie per i luoghi del vino.

Alla guida della classifica provinciale si trova Bologna, con 39 attività, seguita da Parma, con 21, e Modena, con 18. Al quarto posto si trova Forlì-Cesena, con 17 realtà, davanti a Rimini, che ne conta 15. A seguire Piacenza, con 12, Ferrara, con 10, Reggio Emilia, con 8, e Ravenna, con 7.

Ristoranti con due forchette

Il massimo riconoscimento è spettato al ristorante DaGorini a Bagno di Romagna, con punteggio di 91/100; oltre alle tre forchette ha ricevuto anche il premio “Menu Degustazione dell’Anno 2027”.

Premiati con due forchette: Da Lucio (Rimini) con 89/100, ottenendo anche il premio “Avanguardia 2027”; Uni Restaurant a Cervia (Ravenna), con 87/100, premiato anche tra le “Migliori cucine del mondo 2027”; Magnolia, a Longiano (Forlì-Cesena); Il Piastrino a Pennabilli (Rimini); Casa Gasperoni, a Poggio Torriana (Rimini); Abocar Due Cucine, a Rimini; l’Osteria dei Frati, a Roncofreddo (Forlì-Cesena); e il Ristorante Del Lago, a Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), che ha ricevuto anche il premio “Miglior carta dei vini 2027” e il premio regionale “Cantina d’autore”; La Buca, a Cesenatico (FC); Benso, a Forlì (FC); Ancòra, a Cesenatico (FC); Essentia, a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC); Fuba, a Rimini (RN), che ha ricevuto anche il premio regionale “Avanguardia 2027”; Veranda, a Cesenatico (FC).

Ristoranti con una forchetta

Numerose anche le realtà del territorio regionale che hanno conquistato Una Forchetta: Sol y Mar, a Riccione (RN); Maré, a Cesenatico (FC); Al Vecchio Convento, a Portico San Benedetto (FC); Il Gatto sull’Albicocco, a Rimini (RN); La Cucoma, a Russi (RA).