In arrivo un doppio rincaro per le sigarette

Nuova legge di Bilancio

Sono circa 26 i miliardi di euro di spesa, previsti nella nuova Legge di Bilancio 2027.

Sono diverse, quindi, le voci di spesa dalle quali attingere per reperire le risorse necessarie: a titolo d’esempio, la flessibilità concessa dall’ Unione Europea, un contributo da banche e assicurazioni, e un rincaro sulle sigarette.