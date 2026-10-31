In arrivo un doppio rincaro per le sigarette

Nuova legge di Bilancio
Sono circa 26 i miliardi di euro di spesa, previsti nella nuova Legge di Bilancio 2027.
Sono diverse, quindi, le voci di spesa dalle quali attingere per reperire le risorse necessarie: a titolo d’esempio, la flessibilità concessa dall’ Unione Europea, un contributo da banche e assicurazioni, e un rincaro sulle sigarette.
Doppio rincaro
Nello specifico, è previsto un doppio rincaro: anticipati al 1° luglio 2027 gli aumenti delle accise sui tabacchi, precedentemente programmati a decorrere dal 2028, e dal 1° gennaio al 30 giugno la componente fissa dell’accisa salirà a 35,50 euro per 1.000 sigarette, che poi passerà dal primo luglio a 38,50.
In base a quanto deciso dal governo, quindi, il primo aumento ci sarà a gennaio, ed un secondo a partire dal primo giorno di luglio.