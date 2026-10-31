Basket, la Buena Onda resiste alla rimonta di Voltone e torna a vincere

In una gara tutt’altro che perfetta, la Buena Onda riesce a controllare il pericoloso rientro degli ospiti negli ultimi minuti e mantiene l’imbattibilità casalinga vincendo 84-71.

La gara

Primo quarto in cui la Buena Onda dimostra grande solidità difensiva, quella che era mancata a Casalecchio, e la capacità di trovare tante soluzioni offensive diverse grazie soprattutto a Brighi e Delvecchio. Tre punti concessi negli ultimi secondi avvicinano Voltone e dopo dieci minuti il vantaggio è sul 22-18.

Nel secondo periodo la Buena tenta di allungare il vantaggio, che raggiunge la doppia cifra. Monte San Pietro è brava a resistere e provare a rimanere aggrappata alla gara, ma una bomba di Monticelli e un provvidenziale Ale Gori, con 4 rimbalzi offensivi consecutivi, mantenengono a debita distanza gli avversari sul 47-36.

Al rientro dagli spogliatoi la Buena Onda è decisa a chiudere i conti: continua la prestazione difensiva di altissimo livello e viene toccato il massimo vantaggio sul +18. La difesa a zona di Voltone inizia a mettere in difficoltà i regaz e gli ospiti si riavvicinano. A fine terzo quarto è 63-50.

L’attacco si inceppa e gli avversari trovano con pazienza qualche soluzione positiva in attacco tornando pericolosamente a contatto sul -4. Nel momento di massima tensione sale in cattedra un Delvecchio in grande spolvero, che grazie alla sua leadership e qualche assist da capogiro rimette la partita sui binari giusti. Il PalaCesenatico tira l’ennesimo sospiro di sollievo e la Buena torna a vincere col punteggio di 84-71.