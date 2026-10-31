Cultura

Leonardo da Vinci e il porto di Cesenatico: altre storie e miti

Redazione31 Ottobre 2026
veduta cesenatico 1966

Leonardo da Vinci e il porto canale di Cesenatico: tra mito e realtà storica

Il 6 settembre 1502, alle ore 15 (corrispondenti alle nostre 9 del mattino), Leonardo da Vinci si trovava a Cesenatico al seguito di Cesare Borgia, il duca Valentino, con l’incarico di “architecto et ingegnero generale”. Il suo compito principale era quello di ispezionare il prezioso sbocco al mare del neonato ducato borgiano, all’epoca afflitto da un grave problema: il continuo insabbiamento che ostruiva l’ingresso del porto a causa delle torbide marine. La leggenda popolare ha spesso attribuito al genio toscano la fondazione stessa del porto canale o il progetto di un faraonico canale navigabile fino a Cesena. Tuttavia, la storiografia moderna e l’analisi dei documenti ci restituiscono una realtà diversa, ma non per questo meno affascinante. Il porto di Cesenatico esisteva infatti già dal 1302, e il presunto progetto di collegamento con Cesena era probabilmente un’idea dell’ingegnere ducale Francesco Spezante.

Gli appunti sul Codice L e il vento di tramontana

Le uniche e preziose testimonianze dirette del passaggio di Leonardo a Cesenatico sono contenute nel celebre Codice L, un taccuino tascabile che l’artista portava ovunque con sé per annotare riflessioni e schizzi. Nel foglio 66 verso, Leonardo tracciò lo schema dell’andamento del canale. Particolarmente interessante è la sigla “4a.T” appuntata a fianco del molo destro. Secondo le ricerche dell’ingegner Agatino D’Arrigo, questa enigmatica notazione sta per “quarta di tramontana”, a dimostrazione di come l’attenzione di Leonardo fosse focalizzata proprio sullo studio dei venti dominanti, considerati i principali responsabili dell’accumulo di sedimenti nel bacino. In un altro schizzo (folio 68 recto), il Vinciano abbozzò invece una veduta del territorio circostante, evidenziando una campagna piatta e caratterizzata da una significativa mancanza di importanti canali di drenaggio per le acque interne.

Il reale contributo: il restauro idraulico

Ma in cosa consistette, all’atto pratico, l’intervento di Leonardo? Più che un costruttore ex novo, il genio rinascimentale operò come un “rifondatore” chiamato a risolvere le gravi inefficienze di una struttura preesistente. Le sue brillanti intuizioni si concentrarono sulla gestione dei flussi idrici per contrastare l’insabbiamento, non potendo contare sulla forza di un fiume naturale. Per ripulire l’alveo dalle sabbie, Leonardo ideò o perfezionò un sistema basato sullo sfruttamento delle acque di ristagno, suggerendo interventi mirati:
  • L’escavazione e la sistemazione delle “vene” (canali laterali di drenaggio), utili a incamerare e dirigere l’acqua necessaria per la pulizia del porto.
  • L’utilizzo di paratie o saracinesche, destinate a trattenere le acque a monte durante l’alta marea per poi rilasciarle violentemente durante il deflusso, creando una forza artificiale capace di “spazzare” via i sedimenti dal fondale.
  • Il prolungamento del molo destro rispetto a quello sinistro, una soluzione pensata per intercettare e deviare meglio le correnti litoranee.
Seppur sfoltito dagli elementi più mitici e romanzeschi, il contributo di Leonardo a Cesenatico rimane una formidabile prova di pragmatismo ingegneristico, capace di ottimizzare e dare nuova linfa al cuore marittimo della Romagna.

Da Cesenatico alla Normandia: L’Ipotesi su Le Havre

L’immagine romantica e quasi “demiurgica” di Leonardo ha alimentato nei secoli una tradizione di titanismo intellettuale, che oggi la critica storica tende a ridimensionare e contestualizzare con maggiore prudenza, sfrondandola dagli elementi più mitici e romanzeschi. Tuttavia, il fascino del suo operato ha dato vita a ipotesi estremamente suggestive.

Lo stesso Agatino D’Arrigo ha avanzato l’ardita teoria secondo cui il porto atlantico di Le Havre, in Normandia, risalente al 1517, sarebbe stato armato con due moli guardiani proprio a imitazione di quello di Cesenatico. Secondo questa ricostruzione, i disegni dei moli che Leonardo portò con sé oltralpe sarebbero finiti sotto gli occhi del fondatore del famoso porto normanno, il grande ammiraglio di Francia Guillaume Gouffier Sieur de Bonnivet, che all’epoca frequentava abitualmente il circolo vinciano ad Amboise. Per quanto gli storici invitino alla cautela di fronte a queste coincidenze, resta innegabile e affascinante l’idea di un ipotetico filo diretto tra le acque del nostro porto e le coste della Francia.

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Fonti:

Tracce di Leonardo nell’Archivio di Stato di Modena a cura di Leardo Mascanzoni e Riccardo Pallotti.

GLI STUDI DI LEONARDO DA VINCI – RENATO CORTESI

“Arts and Architecture” nr. 83 dicembre 1966 pg 26-27

R.

DONDI – R. BETTICA GIOVANNINI, Quando la scienza e l’arte si incontrano con la natura: l’anatomofisiologia delle vie biliari e il dispositivo idraulico creato da Leonardo per il porto di Cesenatico, in «Rassegna di clinica, terapia e scienze affini», LXII (1963), pp. 28-36.

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