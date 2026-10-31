Leonardo da Vinci e il porto di Cesenatico: altre storie e miti

Da Cesenatico alla Normandia: L’Ipotesi su Le Havre

L’immagine romantica e quasi “demiurgica” di Leonardo ha alimentato nei secoli una tradizione di titanismo intellettuale, che oggi la critica storica tende a ridimensionare e contestualizzare con maggiore prudenza, sfrondandola dagli elementi più mitici e romanzeschi. Tuttavia, il fascino del suo operato ha dato vita a ipotesi estremamente suggestive.

Lo stesso Agatino D’Arrigo ha avanzato l’ardita teoria secondo cui il porto atlantico di Le Havre, in Normandia, risalente al 1517, sarebbe stato armato con due moli guardiani proprio a imitazione di quello di Cesenatico. Secondo questa ricostruzione, i disegni dei moli che Leonardo portò con sé oltralpe sarebbero finiti sotto gli occhi del fondatore del famoso porto normanno, il grande ammiraglio di Francia Guillaume Gouffier Sieur de Bonnivet, che all’epoca frequentava abitualmente il circolo vinciano ad Amboise. Per quanto gli storici invitino alla cautela di fronte a queste coincidenze, resta innegabile e affascinante l’idea di un ipotetico filo diretto tra le acque del nostro porto e le coste della Francia.

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