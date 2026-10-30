Unione-Rubicone e Mare: via al Bando Utenze. I dettagli

L’Unione Rubicone e Mare ha indetto l’avviso pubblico per la concessione di contributi diretti destinati ad abbattere i costi delle utenze domestiche – acqua, gas ed energia elettrica – sostenuti nell’anno 2026.

Il bando

I requisiti

L’iniziativa è rivolta ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico residenti nei Comuni dell’Unione e dunque anche quelli di Cesenatico. Nel 2025 sul territorio di Cesenatico ci sono stati 299 beneficiari con un investimento totale di oltre € 87.000. Per il 2026, l’amministrazione comunale ha già stanziato € 100.000.

Per poter partecipare al bando è necessario avere la residenza anagrafica nell’alloggio a cui si riferiscono le utenze per cui si richiede il contributo:

avere un ISEE (Ordinario o Corrente) per prestazioni sociali agevolate non superiore a 12.000,00 euro; i contratti per fornitura ad «uso domestico» devono essere intestati al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ISEE:

i contratti per fornitura ad «uso domestico» devono essere intestati al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ISEE: l’importo del contributo assegnato varia in funzione della numerosità del nucleo familiare e del valore ISEE da un minino di 100 euro a un massimo di 400 euro.

Come inviare la domanda

Le domande possono essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma ElixForms presente sul sito istituzionale dell’Unione Rubicone e Mare, utilizzando SPID, CIE o credenziali dedicate. Il bando è aperto dal 30 ottobre 2026 alle 24 del 30 novembre 2026.

Assistenza alla pubblicazione

I cittadini che necessitano di supporto nella trasmissione telematica della pratica possono fare riferimento agli Sportelli Sociali e agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dei rispettivi Comuni, nonché alle sedi territoriali convenzionate dei Centri di Assistenza Fiscale (ACLI, CGIL, CISL, CNA, Confartigianato e UIL) presenti nel comprensorio. Il testo integrale dell’avviso e l’elenco dei recapiti di supporto sono consultabili sul sito internet www.unionerubiconemare.it.