Il Pesce fa Festa, tutti gli eventi in programma a Cesenatico

Non solo gastronomia, ma anche musica dal vivo, attività per famiglie, mostre e appuntamenti dedicati ad Halloween. Il Pesce fa Festa anima il centro di Cesenatico fino a lunedì 2 novembre, con un programma che affianca alla cucina di mare diverse occasioni di intrattenimento per residenti e visitatori.

Gli stand gastronomici saranno aperti da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre sia a pranzo sia a cena. Lunedì 2 novembre è prevista l’apertura a pranzo, mentre quella serale sarà a discrezione dei singoli stand.

Musica dal vivo in piazza Ciceruacchio e piazza Cavallotti

La musica accompagna le giornate della manifestazione con concerti in due delle piazze del centro.

In piazza Ciceruacchio, venerdì 30 ottobre, dalle 18 alle 24, spazio ai Soul Fingers, con un repertorio tra funk, soul e disco.

Domenica 1° novembre la stessa piazza ospiterà una giornata di musica con Lollo y la Banda, I Molleggiati, Electrotruffa e Barboni di Lusso.

Il programma prosegue in piazza Cavallotti: sabato 31 ottobre alle 16 si esibiranno gli Electrotruffa, mentre domenica 1° novembre, alle 16.30, toccherà ai Soul Food.

Mostra micologica e botanica sotto il Palazzo Comunale

Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre torna sotto il loggiato del Palazzo Comunale la mostra micologica e botanica organizzata da AMB Cesenatico, giunta alla 28ª edizione.

Un appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio naturale, che arricchisce il calendario della sagra con un’iniziativa rivolta agli appassionati e ai curiosi.

Giochi di legno e attività per famiglie

Il 31 ottobre e il 1° novembre, dalle 10 alle 20, via Leonardo da Vinci e piazza del Monte ospiteranno il Villaggio dei giochi di legno.

In programma giochi tradizionali, sculture di pesce, mostre marinare e laboratori di pittura dedicati al mare e al pescato locale. Le attività sono pensate per coinvolgere bambini e adulti, con proposte che uniscono gioco e creatività.

Il Villeggio delle Fiabe in via Fiorentini

Dal 30 ottobre al 2 novembre, via Fiorentini si trasforma in un villaggio ispirato al mondo delle fiabe, con allestimenti a tema Disney, giochi, attività e figuranti.

Venerdì 30 ottobre le iniziative saranno disponibili dalle 15 alle 18. Sabato 31 ottobre, domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre l’apertura è prevista dalle 10 alle 18.

Tra le attività proposte ci sono il croquet di Alice, il tiro con l’arco di Robin Hood, il percorso agility di Mulan e il calderone di Maga Magò. Per chi ama le sfide è prevista anche l’escape room Il tesoro di Bilbo, ispirata a Il Signore degli Anelli, con prenotazione direttamente sul posto.

L’ingresso è a offerta libera e le attività sono aperte a tutte le età.

Halloween, sabato arriva Cannibal Town

Il programma di sabato 31 ottobre si conclude con Cannibal Town, appuntamento dedicato ad Halloween che trasformerà il centro di Cesenatico in uno scenario dalle atmosfere horror, tra personaggi inquietanti e sorprese.

L’iniziativa si svolgerà dalle 18 alle 24 tra la Biblioteca Comunale, piazza Ciceruacchio e le vie del centro. L’ingresso sarà a offerta libera e la serata è pensata per giovani e adulti, senza limiti di età.

Alla scoperta del mondo dei pescatori

Il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori, in via Squero 63, sarà aperto da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La visita offre l’occasione di approfondire la storia e le tradizioni della marineria di Cesenatico, nel contesto di una festa legata alla cultura e all’identità della città.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 3631089.

Le installazioni artistiche sul ponte di via Anita Garibaldi

Durante la manifestazione, il ponte di via Anita Garibaldi ospiterà le installazioni artistiche di Isabella Righetti, dedicate al rapporto tra Cesenatico e il mare.

Le opere propongono uno sguardo contemporaneo sul legame tra la città, il suo paesaggio e la tradizione marinara, aggiungendo una componente artistica al percorso della festa.