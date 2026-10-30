Fondazione Maratona Alzheimer: raccolti oltre 9 mila euro alla cena di beneficenza

Si è conclusa con successo di partecipazione e solidarietà la cena di raccolta fondi promossa dalla Fondazione Maratona Alzheimer presso il ristorante San Demetrio. L’evento charity ha raggiunto una raccolta complessiva che supera i 9.000 euro.

Le attività della fondazione

L’intero ricavato della serata sarà destinato a sostenere le attività del Centro di Documentazione, Studio e Ricerca Alzheimer “Giovanni Bissoni” e della sua biblioteca specialistica, punto di riferimento unico nel suo genere dedicato alla raccolta, conservazione e divulgazione del patrimonio scientifico, sociale e umanistico legato alle demenze.

Grazie alle risorse raccolte, la Fondazione potrà implementare nuovi servizi digitali e fisici, incrementare il catalogo bibliografico a disposizione di ricercatori, operatori sanitari, caregivers e cittadini, oltre a promuovere percorsi di sensibilizzazione, formazione continua e il database delle migliori pratiche di cura.

La Fondazione rivolge un sentito ringraziamento a tutte le aziende sostenitrici che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo: Effe Perfect Wellness, IGT Impresa Generale Torri, Siropack, Studio Notarile Associato Maltoni e Scozzoli, Bertozzi srls, Casadei Pallets, Consorzio Caiec, Irrigazioni Balestra, Rev Packaging Solutions, Scarpellini Garden Centre, I Mecenati del Savio, Fornicoop, Pieraccini srl, SIEM. Una menzione speciale all’azienda Plastisavio e al suo Presidente, Giancarlo Rossi, che ha sostenuto e promosso l’iniziativa. Si ringrazia infine per l’ospitalità il ristorante San Demetrio, sulle prime colline cesenati, che ha accompagnato la serata con il menu di pesce curato dallo chef Stefano Brighi.

L’impegno della Fondazione Maratona Alzheimer prosegue quotidianamente attraverso i suoi progetti di ricerca, prevenzione e assistenza, riaffermando l’importanza di fare rete per non lasciare solo chi affronta la sfida delle demenze.