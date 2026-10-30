Rifugio Luna Blue: il canile gattile a Cesenatico

Il 24 luglio scorso è stato inaugurato il Rifugio Luna Blue in via Mescolino, località Valloni: una struttura privata convenzionata con il comune di Cesenatico.
La realtà di Luna Blue
Figure professionali e animali ospitati
“All’interno della struttura lavorano, a vario titolo, diverse figure e professionisti: Sara, in qualità di direttore tecnico, un’educatrice cinofila che viene contattata periodicamente per necessità particolari, il direttore sanitario presente due volte a settimana e poi due volontari” – esordisce così Sara.
“Noi lavoriamo solo per il comune di Cesenatico e dal giorno dell’inaugurazione, sono stati ospitati 15 gatti e 15 cani per le ragioni più varie: assistenza sanitaria, smarrimento, abbandono, rinunce, cattura. Attualmente in struttura sono presenti 2 gatti e 6 cani di cui 5 provengono da un sequestro e 1 da una rinuncia di proprietà, e come tale è l’unico adottabile” – prosegue nel racconto il direttore della struttura.
“Ci tengo a menzionare una storia che ci ha colpito molto e che è a lieto fine. E’ la storia di una rinuncia di proprietà di un cane di 14 anni, avvenuta per ben due volte. E’ stato con noi dieci giorni: un cane che nonostante tutto non aveva mai perso fiducia, un cane fantastico. Abbiamo trovato due ragazzi che se ne sono innamorati e da lì si è avviato l’iter di adozione” – racconta emozionata Sara.
L’iter di adozione
Per i cani
“Fissiamo prima di tutto un appuntamento per riuscire a dedicare il giusto tempo a chi si reca in struttura. Il primo incontro è di natura conoscitiva, e si fa compilare un questionario con i dati relativi alla situazione famigliare con tutte le indicazioni del caso (es. la situazione famigliare, il luogo, il tempo che può dedicare all’animale…), così da individuare anche la tipologia di cane più adatto.
Successivamente si avvia un percorso all’interno del canile: un rapporto diretto con la presenza, anche, degli educatore cinofili e poi solo animale – potenziale adottante. Si procede così con la compilazione di un modulo richiesta di adozione (una sorta di prenotazione), seguito dal parere di un educatore cinofilo. Quando saranno idonei sia la persona che l’animale, ci concluderà l’iter.
Il tutto, a livello di tempistiche, dipende da situazione a situazione ma in generale in 7/10 giorni avviene l’adozione.
Si specifica che i cani entrano nell’iter di adozione solo se sono state effettuate le visite base oltre ai vaccini” – ci spiega Sara.
Per i gatti
“La procedura è sostanzialmente uguale, con un occhio di riguardo alla questione casa ovvero a che questa sia in sicurezza. I tempi, rispetto all’adozione del cane possono ridursi a una settimana o in certi casi anche all’immediatezza.
Anche per i gatti, è possibile l’adozione, solo dopo aver svolto il percorso sanitario obbligatorio: i i gattini li diamo sempre sverminati, vaccinati e con microchip” – conclude il direttore tecnico.
I contatti
La struttura si trova su Google cercando nella barra di ricerca “Rifugio Luna Blue” oppure alla pagina instagram @rifugio_lunablu.