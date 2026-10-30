Rifugio Luna Blue: il canile gattile a Cesenatico

Il 24 luglio scorso è stato inaugurato il Rifugio Luna Blue in via Mescolino, località Valloni: una struttura privata convenzionata con il comune di Cesenatico.

La realtà di Luna Blue

Figure professionali e animali ospitati

“All’interno della struttura lavorano, a vario titolo, diverse figure e professionisti: Sara, in qualità di direttore tecnico, un’educatrice cinofila che viene contattata periodicamente per necessità particolari, il direttore sanitario presente due volte a settimana e poi due volontari” – esordisce così Sara.

“Noi lavoriamo solo per il comune di Cesenatico e dal giorno dell’inaugurazione, sono stati ospitati 15 gatti e 15 cani per le ragioni più varie: assistenza sanitaria, smarrimento, abbandono, rinunce, cattura. Attualmente in struttura sono presenti 2 gatti e 6 cani di cui 5 provengono da un sequestro e 1 da una rinuncia di proprietà, e come tale è l’unico adottabile” – prosegue nel racconto il direttore della struttura.

“Ci tengo a menzionare una storia che ci ha colpito molto e che è a lieto fine. E’ la storia di una rinuncia di proprietà di un cane di 14 anni, avvenuta per ben due volte. E’ stato con noi dieci giorni: un cane che nonostante tutto non aveva mai perso fiducia, un cane fantastico. Abbiamo trovato due ragazzi che se ne sono innamorati e da lì si è avviato l’iter di adozione” – racconta emozionata Sara.