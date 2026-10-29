Autoarticolato incastrato sotto il cavalcavia A14

Incidente stradale il 29 ottobre in via Ravegnana, sotto il cavalcavia dell’autostrada A14. Un autoarticolato è rimasto incastrato nel sottopasso e il conducente è rimasto ferito. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire la rimozione del mezzo e le verifiche sulla struttura.

L’incidente in via Ravegnana

L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena è scattato attorno alle 11.48. Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante ha urtato il cavalcavia, rimanendo bloccato sotto la struttura.

Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto.

Verifiche sul cavalcavia e perdita di gasolio

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autoarticolato e, insieme ai tecnici della società Autostrade, hanno avviato i controlli sul cavalcavia per verificare eventuali danni alla struttura.

Sul posto è intervenuto anche il nucleo specializzato NBCR dei Vigili del Fuoco per gestire una perdita di gasolio dal serbatoio del veicolo.

Strada chiusa per la rimozione del mezzo

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità. La circolazione è stata interrotta temporaneamente per consentire le operazioni di rimozione dell’autoarticolato e completare le verifiche statiche sul cavalcavia.

La riapertura della strada è subordinata al termine degli interventi e all’esito dei controlli sulla sicurezza della struttura.