Chiusura delle porte vinciane per il week end

Porte vinciane chiuse

È stata predisposta la chiusura delle porte vinciane di Cesenatico. Il possente sbarramento del porto canale è a difeso del centro storico della città che è protetto dall’acqua alta e dalle ingressioni marine. Sarà attivato dalle 18 di oggi, venerdì alle 12 del 2 novembre andando a coprire l’intera durata della festa dedicata alle prelibatezze del territorio.

Al momento non sono previste allerte meteo in regione. Pare che una perturbazione interesserà la zona il 2 novembre portando pioggia e neve in collina. In caso di miglioramento delle condizioni le porte vinciane potrebbero essere riaperte in anticipo.