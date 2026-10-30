Stalking a Gambettola: braccialetto elettronico per un 20enne

Nei giorni scorsi, a Gambettola, i carabinieri della Compagnia di Meldola in collaborazione con i colleghi della locale stazione, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 20enne, ritenuto presunto responsabile del reato di “atti persecutori”.

I fatti

Il provvedimento scaturisce da una serie di accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotti dai militari della Compagnia di Meldola, a seguito della denuncia presentata dalla ex fidanzata. Tali verifiche hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico del giovane, evidenziando reiterati episodi di atti persecutori e vessazioni psicologiche con condotte minatorie e moleste, commesse anche nei confronti dei familiari della ragazza, e attuate anche mediante l’utilizzo ossessivo di sistemi telefonici, informatici e telematici messe in atto nei mesi scorsi, subito dopo il termine della relazione sentimentale. Il presunto responsabile – che ha dimostrato una persistente incapacità di accettare la cessazione della relazione sentimentale e non ha inteso fermarsi neanche quando la volontà contraria della persona offesa era ormai inequivocabile – ha concretizzato nei confronti della vittima una condotta persecutoria con modalità ossessive, avente un carattere di gravità, sistematicità e ingravescenza.