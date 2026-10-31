Meteo, allerta gialla sulla costa romagnola

Nuova allerta meteo, emessa da Arpae valido dalla mezzanotte di domani, 1 novembre, alla mezzanotte del 2.

Nella specie, per la giornata di domenica 1 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est (Grecale e Bora) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e costiera. Inoltre non si escludono temporali sparsi di breve durata più probabili su settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate con quota neve a partire da 1000-1200 metri. Nella fascia collinare e montana interessata dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livello idrometrici nei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore. E’ previsto mare agitato al largo. Non si escludono, per effetto del perdurare del moto ondoso, locali fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.