Maxi tamponamento in A14, grave un automobilista

Un maxi tamponamento che ha coinvolto circa 12 auto si è verificato nella mattinata di oggi (domenica 1 novembre) sull’autostrada A14, all’altezza del casello di Cesena, in direzione sud. All’origine dell’incidente ci sarebbe la forte grandinata che ha interessato il territorio cesenate, rendendo particolarmente difficili le condizioni di guida.

Una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, per poi essere affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, provenienti dalle sedi di Cesena, che hanno lavorato per liberare il ferito rimasto intrappolato nell’abitacolo.

I soccorritori hanno inoltre prestato assistenza agli altri automobilisti coinvolti, collaborato con il personale sanitario e provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata e dei veicoli danneggiati.

Un altro tamponamento in direzione nord

Un secondo incidente si è verificato alla stessa altezza, sulla carreggiata in direzione nord. In questo caso è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Savignano sul Rubicone, impegnata nelle operazioni di soccorso a seguito di un tamponamento tra automobili.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale, incaricate dei rilievi e della gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale interessato.