Maltempo, allerta arancione per il mare e vento forte

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna per il peggioramento delle condizioni del mare e l’intensificazione dei venti. Il bollettino prevede un’allerta arancione per lo stato del mare e gialla per il vento fino alla mezzanotte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre.

Le condizioni più critiche sono attese lungo la costa romagnola, dove il moto ondoso, combinato con le variazioni della marea, potrebbe provocare fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione del litorale.

Mare agitato e raffiche fino a oltre 74 km/h

Per il pomeriggio e la serata di oggi (domenica 1 novembre) è previsto mare agitato al largo, con onde superiori a 3,2 metri sul settore romagnolo. Sono attesi venti di burrasca moderata da nord-est, con velocità comprese tra 62 e 74 km/h e possibili raffiche più intense, soprattutto lungo la costa e sulla fascia appenninica.

I venti da nord-est sono conosciuti come Grecale e Bora: il Grecale soffia da nord-est, mentre la Bora è un vento tipico dell’Adriatico, spesso caratterizzato da raffiche intense.

Non si escludono inoltre brevi temporali sparsi, più probabili sul settore centro-orientale della regione, e deboli nevicate oltre i 1.000-1.200 metri di quota.

Possibili criticità anche nelle zone collinari

Le precipitazioni potrebbero determinare fenomeni localizzati di ruscellamento, piccoli movimenti franosi e rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori nelle aree collinari e montane interessate dai fenomeni.

Particolare attenzione è richiesta lungo il litorale, dove la combinazione tra mare mosso e marea potrebbe favorire ingressioni marine ed erosione della costa.

Lunedì 2 novembre, allerta gialla per mareggiate

Per lunedì 2 novembre è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso a partire dal settore settentrionale, soprattutto dal pomeriggio. I venti da nord-est resteranno comunque forti, con velocità comprese tra 50 e 61 km/h e possibili raffiche più intense, in particolare lungo il crinale appenninico e durante la mattinata sulla fascia costiera.

Dalla mezzanotte di lunedì 2 novembre entrerà in vigore un’allerta gialla per stato del mare e mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Anche nella giornata di lunedì resterà possibile il verificarsi di fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione del litorale.