Cri di Cesenatico, sono 35 i neo “laureati” al corso base

Ecco i nuovi volontari della Cri di Cesenatico

Il 27 ottobre si è concluso il nuovo corso base per entrare a far parte della Croce Rossa comitato di Cesenatico. È il primo importante passo in un insieme di opportunità rivolte al prossimo che offre la Croce Rossa. “Gli iscritti – spiega Aurora Stefani – che hanno completato il corso sono 35. L’età media oscilla dai volontari under 32, che sono la metà fino ai meno giovani”. Non si tratta dolo di persone da Cesenatico. Il comitato locale è una piccola perla per il territorio capace di distinguersi per prestazioni e servizi e quindi è in grado di attirare anche persone da altri comuni.

Volontari anche da Rimini e Forlì

“I nuovi volontari provengono anche da Rimini, Ravenna, dalla più vicina Cervia fino a Forlì” prosegue Aurora. Sono tante le opportunità per essere utili offerte dai vari percorsi della Cri. “Circa la metà dei nuovi volontari – sottolinea Aurora – avrebbe piacere di continuare con le attività del sociale e altrettanti vorrebbero continuare con il corso Trasporto Sanitario e Soccorso in ambulanza. È molto gratificante notare come vogliano impegnarsi anche in altre attività che non siano solo quelle dell’emergenza. Sono interessati anche al soccorso in mare e al corso da protezione civile”.