Cesenatico, viale Colombo col contagocce: tra cantieri, scuola e semafori è caos traffico

Viale Colombo congestionato

Da un lato i lavori su Viale Colombo. Dall’altro la scuola Schuster. Nel mezzo un semaforo e il problema code e traffico all’ingresso e all’uscita da scuola. Molti genitori lamentano una serie di disagi che si protraggono da circa un mese e che si concentrano tra le 8 e le 9 del mattino e alle 15.30 e le 16. Tra le segnalazioni c’è anche quella di un semaforo in cui i tempi d’attesa (circa 50 secondi) sarebbero troppo pochi per un tratto di strada diventato a senso unico. Ciò comporta il fatto che le vetture passano con il contagocce quando va bene o in maniera anarchica. Con molta probabilità la durata del semaforo è stata stabilita dall’impresa che si occupa dei lavori pensando di agevolare il transito, ma pare non funzionare.

Carichi pesanti

La strada è diventata per metà un cantiere, in cui si muovono anche mezzi ingombranti, per realizzare opere pubbliche come i marciapiedi e aiuole che mancavano. Le manovre dei mezzi, secondo quanto riferito, a volte non possono far altro che aggiungere disagio ai genitori che ancora dovranno sopportare questa convivenza. La richiesta principale avanzata al comune però è un’altra: avere un agente della polizia locale sul posto in grado di gestire il traffico nelle ore di punta di accesso e uscita da scuola.

Un momento del cantiere nelle scorse settimane

La risposta dell’amministrazione

L’amministrazione fa sapere che che la Polizia Locale, insieme alla ditta che sta eseguendo le infrastrutture, ha già lavorato per ridurre le lavorazioni negli orari di ingresso e uscita. Il comune ha poi aggiunto che “gli agenti della Polizia Locale faranno dei passaggi dedicati compatibilmente con i servizi che eseguono negli altri istituti scolastici”.