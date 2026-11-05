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Egisto Castagnoli torna in tv: “Sarò a C’è posta per te” IL VIDEO

Giulia Zannetti5 Novembre 2026
Egisto Castagnoli

Nuova apparizione televisiva in arrivo per Egisto Maurizio Castagnoli, personaggio già conosciuto dal pubblico per alcune partecipazioni a programmi televisivi, tra cui Tu sì que vales.

Ad annunciare la novità è stato lo stesso Castagnoli con un video pubblicato sui social, girato direttamente a Cesenatico, all’interno del negozio di Chicco Candoli, barbiere della città.

L’incontro con Marcella Bella

Nel filmato Castagnoli anticipa il suo prossimo appuntamento televisivo: “Tra dieci giorni andrò su Canale 5 a C’è posta per te per incontrare Marcella Bella”.

Una nuova esperienza davanti alle telecamere per il personaggio, che torna così sul piccolo schermo. Questa volta la destinazione è uno dei programmi più seguiti di Maria De Filippi, con un incontro che avrà come protagonista la cantante Marcella Bella. Ovviamente se la cantante accetterà l’invito.

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