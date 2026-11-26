Il piccolo paziente, prima trattato con ossigenoterapia iperbarica a Ravenna, è ricoverato in trattamento intensivo. Le sue condizioni sono stabili ma la prognosi resta riservata

foto repertorio

C’è anche la Romagna in prima linea nell’emergenza scattata nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre a Bologna, dove un violento incendio ha devastato un condominio in via di Corticella. Il bambino rimasto gravemente coinvolto nel rogo è stato infatti ricoverato nella giornata di oggi al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stato sottoposto nel primo pomeriggio a una prima seduta di Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) a Ravenna. Questo per ridare ossigeno al corpo che probabilmente aveva respirato fumo.

Stando al quadro clinico comunicato dai sanitari, il piccolo paziente sta ricevendo tutte le terapie necessarie in questa fase, incluse cure specifiche per il danno inalatorio, ed è sottoposto a trattamento intensivo con monitoraggio multiparametrico costante (saturazione del sangue, pressione, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria) . Le sue condizioni cliniche risultano al momento stabili, mentre la prognosi rimane riservata. Per la giornata di domani è già programmata una nuova seduta di ossigenoterapia.

Il bilancio dell’incendio a Bologna

Il rogo di via di Corticella ha lasciato dietro di sé un bilancio pesante: una quindicina di persone complessivamente trasportate in ospedale per intossicazione da fumo – tra cui il bambino trasferito in Romagna e due adulti ricoverati in terapia intensiva –, circa cinquanta residenti evacuati e un intero palazzo dichiarato inagibile.

L’allarme è scattato intorno alle 2.20 della notte. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero avuto origine accidentale, partendo probabilmente dal corto circuito di un contatore al piano terra, per poi propagarsi rapidamente lungo il vano scale fino ai piani superiori.

I soccorsi e l’evacuazione

Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco con autobotti, autoscala e mezzi di supporto, insieme agli agenti della polizia di Stato, ai carabinieri, alla polizia locale e ai sanitari del 118, attivati in modalità maxiemergenza. Poliziotti e pompieri hanno aperto un corridoio di sicurezza per mettere in salvo tutti gli occupanti – tra cui anche diversi bambini molto piccoli – recuperando chi era rimasto bloccato ai piani alti sia attraverso le scale invase dal fumo sia tramite l’autoscala. Una persona è stata rianimata direttamente sul posto prima del trasporto in ospedale.

Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l’edificio è stato dichiarato inagibile: il Comune di Bologna si è attivato per trovare una sistemazione temporanea alle famiglie rimaste senza casa, mentre forze dell’ordine presidiano lo stabile per consentire il recupero degli effetti personali ed evitare episodi di sciacallaggio.