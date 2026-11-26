Giulia Mandalà da Cesenatico all’oro mondiale nel pattinaggio sincronizzato

Il titolo mondiale ad Asunción

Una vittoria che riempie d’orgoglio Cesenatico e, come si legge nel comunicato, tutto il mondo dello sport. Giulia Mandalà, atleta dell’ASD Victoria Rolling Skating, ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali World Skate Games di pattinaggio sincronizzato a rotelle. L’impresa è arrivata il 17 ottobre sulla pista di Asunción, in Paraguay.

Con il team Sincro Roller

Giulia ha gareggiato con il Sincro Roller di Calderara, una squadra d’eccellenza formata da 20 atleti provenienti da diverse società sportive. In gara la formazione azzurra ha affrontato altre sette squadre di alto livello, arrivate da Argentina, Francia e Portogallo, e si è imposta su tutte, conquistando il titolo mondiale.

Dal bronzo all’oro, un percorso di sacrifici

Lo scorso anno il gruppo aveva già sfiorato la vetta con il bronzo mondiale. Stavolta il passo decisivo è arrivato, a coronamento di un cammino fatto di sacrifici, passione, impegno e determinazione.

La targa del Comune

L’Amministrazione comunale di Cesenatico ha voluto celebrare l’impresa con una consegna ufficiale. Per mano dell’assessora allo Sport Gaia Morara, il Comune ha omaggiato l’atleta con una targa: un riconoscimento istituzionale per l’obiettivo raggiunto e per aver portato il nome della città in alto nel mondo.