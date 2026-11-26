Controllo straordinari

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nonché al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di guida pericolose e dell’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

I controlli, svolti prevalentemente in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si è concluso con:

l’esecuzione di due ordini di carcerazione, emessi dall’Autorità Giudiziaria Bolognese nei confronti di un 22enne, responsabile di reiterate violazioni del divieto di avvicinamento, cui era stato sottoposto a seguito di maltrattamenti in famiglia e un 30enne, condannato alla pena di mesi 2 e giorni 10 di reclusione oltre al pagamento di una pena pecuniaria, per il reato di furto aggravato, commesso nel marzo 2014 in provincia di Ravenna; nonché con la denuncia, alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone, in particolare: