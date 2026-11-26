Controllo straordinari
Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nonché al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di guida pericolose e dell’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche.
I controlli, svolti prevalentemente in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si è concluso con:
- l’esecuzione di due ordini di carcerazione, emessi dall’Autorità Giudiziaria Bolognese nei confronti di un 22enne, responsabile di reiterate violazioni del divieto di avvicinamento, cui era stato sottoposto a seguito di maltrattamenti in famiglia e un 30enne, condannato alla pena di mesi 2 e giorni 10 di reclusione oltre al pagamento di una pena pecuniaria, per il reato di furto aggravato, commesso nel marzo 2014 in provincia di Ravenna; nonché con la denuncia, alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone, in particolare:
- due automobilisti per “rifiuto di sottoporsi ad accertamento tossicologico” poiché, sottoposti ad accertamenti, risultando positivi al test rapido, si rifiutavano di eseguire i previsti accertamenti ematici presso la competente struttura ospedaliera. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonea alla guida;
- quattro automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti con alcoltest in dotazione, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori compresi tra 1 g/l e 1,6 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida. In un caso un automobilista si è reso responsabile di un sinistro stradale e nella circostanza il veicolo è stato sequestrato;
- un uomo per “tentato furto aggravato” poiché, sorpreso all’interno di un negozio di centro commerciale, in possesso di alcuni capi di abbigliamento ai quali aveva rimosso – previa forzatura – le placche antitaccheggio. La merce rinvenuta è stata restituita all’avente diritto;
- un giovane per “porto di armi od oggetti atti ad offendere” poiché, durante un posto di controllo, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball lunga oltre 70 cm., occultata all’interno dell’abitacolo del proprio veicolo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.
Le segnalazioni
Infine sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, quattro giovani che, controllati in luoghi di ritrovo, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, sequestrati amministrativamente.