Una sconfitta che non capita da oltre un anno

Dopo più di un anno, la Buena Onda torna a perdere in casa. È solo la seconda sconfitta interna della sua storia. Il derby finisce 61-79 per la Scirea Bertinoro, che nella ripresa ha costruito un vantaggio difficile da recuperare per i regaz.

Il primo quarto è una partita a scacchi

Si gioca di pazienza. Pochi canestri, nessuna squadra che prova a dare il colpo decisivo. Nel finale una tripla dello Scirea porta gli ospiti sul +5 (13-18). Poi Brighi risponde con una bomba che vale il sorpasso sul 23-22, e Gardini, con sette punti di fila, riporta Bertinoro davanti. All’intervallo il tabellone dice 29-33.

Il terzo quarto che cambia la partita

È qui che il match si decide. Bertinoro non sbaglia più nulla e Panzavolta, con quattro triple nel solo terzo periodo, scava il solco. La Buena trova punti quasi soltanto in transizione e si ritrova sotto di diciotto. Nel finale arriva una reazione d’orgoglio dei regaz, che riaprono la partita fino al 44-58 della sirena, con una fiammella di speranza che però non si accende del tutto.

Il quarto finale e i protagonisti

Nell’ultimo periodo Bertinoro continua a colpire da tre punti: a fine partita saranno dodici le triple segnate. Per la Buena Onda l’unico a emergere davvero è Fontana, autore di 20 punti, tutti arrivati nella ripresa. Delvecchio chiude con 17, Brighi con 8.

Il tabellino

Buena Onda Basket Club 61-79 Scirea Bertinoro

Parziali: 13-18, 29-33, 44-58, 61-79

Buena Onda: Delvecchio 17, Sovera 6, Gori 2, Monticelli 4, Brighi 8, Buda, Fontana 20, Bonfé, Lamieri 4, Forbicini, Romanelli, Forte. All. Focarelli, Cremonini.