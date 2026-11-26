Tre pomeriggi di fiabe, musica e circo

Il teatro torna a parlare ai più piccoli. A Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli prende il via «Il Fanciullino», la rassegna dedicata a bambini e famiglie che si sviluppa in tre domeniche pomeriggio, dal 29 novembre al 7 febbraio. L’obiettivo è semplice e dichiarato: avvicinare i bambini al linguaggio del teatro attraverso storie, musica e fantasia, offrendo anche agli adulti un’occasione di condividere lo spettacolo con i figli.

Il cartellone accompagna il pubblico tra personaggi curiosi. C’è un’oca ospitale, una volpe che non riesce a resistere alla musica e due clown che si muovono nell’universo di Federico Fellini.

«L’oca Lucia», domenica 29 novembre

Il debutto è alle 16 con «L’oca Lucia», interpretato da Vladimiro Strinati, con la regia di Danilo Conti. Lucia vive serena nel suo angolo di paradiso, tra l’orto e la quiete delle giornate. La tranquillità si incrina quando arrivano tre predatori, il Lupo, l’Orso e il Leone, ciascuno con la sua dose di prepotenza, ingordigia e arroganza. Lucia non si lascia intimidire e risponde con una mossa inattesa: li invita a prendere il tè e a mangiare biscotti.

«Sulle tracce della volpe», domenica 10 gennaio

Il secondo appuntamento, sempre alle 16, è dedicato a una protagonista difficile da catturare. «Sulle tracce della volpe. Storie furbe e suoni furbissimi» vede in scena Alessia Canducci, con le musiche di Tiziano Paganelli. La volpe sfugge a ogni inseguimento, ma seguendone le tracce si possono ricostruire le sue avventure, dalle piume del galletto impertinente alle briciole della focaccia rubata. Il punto debole, però, esiste: la passione per la musica, che potrebbe permettere di avvicinarla.

«Piccolo Circo Fellini», domenica 7 febbraio

La rassegna si chiude alle 16 con «Piccolo Circo Fellini», di e con Matteo Giorgetti e Camilla Fabbrizioli, per la regia di Daniele Dainelli. Lo spettacolo prende spunto da «La strada» di Federico Fellini e porta in scena Gelsomina e Zampanò, arrivati con un carro carico di fantasia, poesia e risate. Lui vuole stupire con i suoi numeri di forza, lei lo accompagna con dolcezza, ingenuità e una buona dose di goffaggine.

Biglietti e informazioni pratiche

La stagione 2026/2027 è curata da Sillaba Teatro | Parola, in co-progettazione con il Comune di San Mauro Pascoli. Gli spettacoli sono adatti dai 4 anni in su. Il biglietto costa 8 euro e la prevendita è disponibile su www.liveticket.it. La biglietteria del teatro apre nei giorni di spettacolo dalle 15.

Per informazioni si può chiamare il 370 3685093 o scrivere a spettatore@sillaba.org. Il teatro si trova in via Due Martiri 2, a San Mauro Pascoli (FC).