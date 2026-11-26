Pulmino in fiamme, ora l’appello per comprarne uno nuovo
Una perdita improvvisa che mette a rischio le trasferte dei giovani atleti. L’Associazione Dilettantistica Polisportiva Endas Cesenatico ha lanciato una raccolta fondi per acquistare un nuovo mezzo di trasporto, dopo che lo storico pulmino sociale è andato distrutto in un incendio lo scorso 15 novembre.
Un mezzo fondamentale curato per diciotto anni
Il veicolo, curato con la massima attenzione dall’associazione per ben diciotto anni, rappresentava un supporto fondamentale per accompagnare gli sportivi alle competizioni fuori città. Fortunatamente il rogo non ha causato alcun danno alle persone, ma lascia la realtà sportiva cesenaticense priva di uno strumento indispensabile per l’attività quotidiana e senza le risorse immediate per far fronte all’imprevisto.
L’appello alla comunità e a chi vuole sostenere gli atleti
Da qui la decisione di rivolgere un appello pubblico non solo a chi fa parte o si è sentito parte della famiglia dell’Endas Cesenatico, ma a tutta la cittadinanza e a chiunque voglia dare una mano concreta per rimettere su strada i ragazzi.
Come contribuire
Chi desidera sostenere l’associazione può effettuare una donazione tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
Intestatario: Associazione Dilettantistica Polisportiva Endas Cesenatico
IBAN: IT 19 Z 07070 24001 000000424481
Causale: Pro Pulmino sociale
In alternativa, è possibile versare il proprio contributo recandosi personalmente, senza costi aggiuntivi di commissione, presso gli sportelli della banca Credito Cooperativo Romagnolo.