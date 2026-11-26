Il nuovo singolo dei Miami & the Groovers lancia il ritorno dal vivo a Cesenatico

Chitarre tese, ritmo serrato e un montaggio visivo che mescola cronaca e protesta. Con il videoclip ufficiale di It’s a Bomb, Baby! (guardalo su YouTube), i Miami & the Groovers tornano a farsi sentire a pochi giorni dall’appuntamento al Teatro Comunale di Cesenatico, dove sabato 28 novembre alle 21 porteranno sul palco il nuovo album Love and Pain.

Un brano diretto tra protesta e cronaca

Il singolo, uscito a fine ottobre per Dirty Roads Production, rompe un silenzio discografico lungo undici anni. Nelle immagini del video, diretto e costruito come un flusso continuo di cartelli, manifestazioni di piazza, schermi televisivi disturbati e grafiche pop, la band riminese mette al centro il rumore del presente: la guerra vista da lontano, l’assuefazione alle notizie e la voglia di reagire.

Dal punto di vista musicale, il pezzo abbandona per tre minuti le ballate d’autore più distese per spingere su un garage-rock asciutto, sorretto dalla voce di Lorenzo Semprini e da una sezione ritmica che punta dritta all’essenziale.

La tappa al Teatro Comunale

Il videoclip fa da apripista alla data romagnola del Love and Pain Tour. Sabato 28 novembre la formazione completa — Lorenzo Semprini (voce, chitarra e armonica), Alessio Raffaelli (piano e fisarmonica), Beppe Ardito (chitarre e cori), Marco Ferri (batteria) e Mario Ingrassia (basso) — salirà sul palco di via Mazzini, con l’apertura acustica affidata a Hernandez & Sampedro.

Per il gruppo si tratta di un ritorno in un teatro già legato alla propria storia dal vivo, dove nel 2015 furono registrate le due serate finite poi nel dvd No Way Back. Stavolta al centro della scaletta ci saranno i dieci brani del sesto album in studio, affiancati dai pezzi storici del repertorio della band.