Pecunia Rubra, a Ravenna riciclati 900 tonnellate di rame rubato: sequestri per 7 milioni

I finanzieri del Gruppo di Ravenna hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale locale su un giro di riciclaggio di cavi di rame con guaina in pvc, sottratti ai proprietari durante il trasporto. Il materiale veniva trasformato in materia prima e rivenduto. Negli ultimi tre anni le operazioni ricostruite riguardano circa 900 tonnellate di prodotto: l’equivalente, secondo la stessa Guardia di Finanza, di un cavo lungo 10.000 chilometri, abbastanza per collegare Roma a Città del Messico.

Come è partita l’inchiesta

Tutto nasce da una querela di un’azienda del territorio, che aveva notato cali di peso anomali durante la rigenerazione dei propri materiali. Il rame, definito “oro rosso”, e la guaina in plastica venivano reintrodotti nel ciclo produttivo, ma qualcosa non tornava. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ravenna, si sono appoggiate a osservazione con droni, ricostruzione dei tracciati GPS e perquisizioni nei domicili degli indagati.

Il meccanismo del furto

Secondo gli inquirenti, un autista incaricato di trasportare i cavi, dipendente di un’azienda terza estranea all’inchiesta, percorreva itinerari diversi da quelli ordinari. Con brevi soste in luoghi appartati agevolava la sottrazione di una parte del carico, che finiva nelle mani del responsabile di un’impresa attiva nel commercio di rottami. Quest’ultimo usava macchinari per “polverizzare” il materiale, così da renderne più difficile l’identificazione.

Il pagamento all’autista avveniva in contanti, ricavati dalla “monetizzazione” di fatture per operazioni inesistenti emesse verso l’impresa italiana coinvolta. Soggetti esteri compiacenti documentavano un acquisto fittizio e, dopo pochi giorni, restituivano il denaro con bonifici internazionali. In questo modo il denaro sporco rientrava in circolazione come se fosse il frutto di regolari approvvigionamenti.

Il blitz e il denaro nascosto

Durante uno dei viaggi, l’intervento a sorpresa dei finanzieri ha permesso di recuperare circa 20 tonnellate di rame ancora presenti in azienda. Nello stesso momento, nel domicilio dell’autista sono stati trovati 1.350.000 euro in contanti, in banconote di grosso taglio, poi sequestrati come profitto dei reati di appropriazione indebita e ricettazione.

Parte del denaro era stata nascosta in uno zainetto e fatta trasportare in un’abitazione vicina. È stato il movimento a far scattare la perquisizione anche lì, e in una soffitta gli operanti hanno trovato oltre un milione di euro.

Indagati e beni sequestrati

Sei le persone indagate, a vario titolo, per appropriazione indebita e riciclaggio. L’autorità giudiziaria ha già convalidato il sequestro del contante e ha ipotizzato responsabilità anche a carico della persona giuridica, che avrebbe tratto vantaggio dai reati potendo praticare prezzi più competitivi.

Su richiesta della Procura, il Tribunale ha inoltre disposto il sequestro di beni usati per commettere gli illeciti e dei relativi profitti, quantificati in quasi 5 milioni di euro. Tra i beni colpiti figurano il macchinario per la triturazione dei cavi, un autoarticolato, auto di grossa cilindrata, conti bancari, preziosi e una lussuosa villa nel ravennate. Durante le operazioni sono stati trovati anche:

un taser e diverse munizioni;

circa 14 kg di artifizi pirotecnici detenuti illegalmente;

alcuni pappagalli appartenenti a una specie protetta dalla normativa internazionale, senza documenti giustificativi.

Va ricordato che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Per il principio di presunzione di non colpevolezza, eventuali responsabilità saranno accertate solo con una sentenza irrevocabile di condanna.