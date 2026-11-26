Le anticipazioni dell’indagine ESPAD

Circa 679mila ragazzi tra i 15 e i 19 anni, pari al 27,4% della popolazione studentesca di riferimento, passano più di quattro ore al giorno su chat e social network nelle giornate di scuola. Sono i dati anticipati dall’indagine ESPAD Italia 2026, condotta dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa su un campione rappresentativo di 19.065 studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il quadro non si ferma alla media. L’11,5% supera le sei ore quotidiane e l’8,4% presenta indicatori di utilizzo problematico, con un’incidenza quasi doppia tra le ragazze.

Perché il tema riguarda la crescita

Il consenso misurato in like

Per gli adolescenti il riconoscimento dei coetanei è una parte del percorso con cui si costruisce l’identità e si matura l’autostima. Le piattaforme digitali rendono quel giudizio quantificabile, pubblico e controllabile in ogni momento. Il rischio, sottolinea il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani (CNDDU), è che il proprio valore finisca per dipendere sempre di più dallo sguardo degli altri, con una ricerca continua di approvazione che ostacola l’autonomia emotiva.

Quando la connessione diventa un rifugio

In presenza di fragilità già esistenti, lo smartphone può diventare un compenso alla solitudine, all’ansia o al senso di inadeguatezza. Il disagio spinge verso i social e, a sua volta, può essere amplificato da ciò che si trova lì dentro. Il CNDDU mette in guardia anche da scorciatoie: il legame tra abitudini digitali e condizioni psicopatologiche non è automatico e richiede attenzione specialistica. Il dato sulle ragazze, aggiunge il documento, merita un approfondimento specifico, perché intreccia pressione dei modelli estetici, giudizio sul corpo e aspettative legate all’immagine femminile.

La fatica di imparare

C’è poi un aspetto educativo. Imparare richiede gradualità, esercizio e la capacità di accettare l’insuccesso. Sono competenze che rischiano di scontrarsi con abitudini costruite su interazioni rapide e gratificazioni immediate: la frustrazione, l’attesa, la concentrazione prolungata, la gestione dei conflitti.

Il nodo della scuola e delle piattaforme

Il divieto del cellulare in classe non basta

Il divieto dello smartphone in aula è, secondo il CNDDU, una misura opportuna ma insufficiente. La responsabilità educativa delle istituzioni va oltre i confini della classe e riguarda la qualità della socialità offerta ai ragazzi, l’accesso alle attività culturali e sportive, le disuguaglianze territoriali. Dove mancano spazi di aggregazione, il mondo digitale resta uno dei pochi luoghi disponibili. Anche le famiglie, si legge nella nota, sono chiamate a una maggiore coerenza, senza delegare alla tecnologia funzioni relazionali che spettano agli adulti.

Responsabilità condivise

Chiedere ai minori capacità di autoregolazione, osserva il documento, è contraddittorio se non si affrontano le responsabilità delle piattaforme commerciali. I loro interessi economici dipendono anche da quanto a lungo restiamo collegati. E una società che premia visibilità, competizione e consenso, difficilmente può stupirsi se i più giovani ne hanno assorbito i criteri.

Cosa chiede il CNDDU

Una strategia nazionale e permanente

Il Coordinamento si rivolge al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo di ricondurre le misure già previste in materia di educazione digitale e prevenzione delle dipendenze comportamentali a una strategia nazionale unitaria e stabile. La formazione dei docenti, precisa il testo, non può sostituire il lavoro degli specialisti. Dalla scuola secondaria di primo grado servono supporto psicologico accessibile e una collaborazione continuativa con i servizi sociosanitari del territorio, senza scaricare sugli insegnanti compiti clinici o assistenziali.

Valutare i risultati, non i progetti

Dall’anno scolastico 2027/2028, la proposta è affidare la valutazione degli interventi a organismi di ricerca qualificati, in collaborazione con le scuole, sulla base di indicatori come la qualità del riposo, l’autoregolazione, la partecipazione scolastica e il benessere relazionale. Una relazione annuale pubblica permetterebbe di capire quali misure funzionano e quali no. Il CNDDU non vuole altri adempimenti per i docenti, ma una questione di metodo: l’impegno delle istituzioni, scrive il presidente Romano Pesavento, va misurato sui risultati e non sul numero dei progetti finanziati. Sulla prevenzione serve continuità finanziaria, competenze specialistiche e strumenti di valutazione indipendenti.