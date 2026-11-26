Tre domeniche di mercati ambulanti accompagneranno Cesena verso il Natale. Gli appuntamenti sono in programma il 6, 13 e 20 dicembre, dal mattino fino alla sera, nelle consuete aree del centro storico: piazza del Popolo, viale Mazzoni e le strade limitrofe.

Ad annunciare il ritorno dei tradizionali mercati natalizi sono Alverio Andreoli, presidente provinciale cesenate e regionale di Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti), aderente a Confcommercio, e il vicepresidente Massimo Sagginati, ambulante impegnato anche nel rapporto tra operatori e istituzioni.

I mercati natalizi e l’attrattività del centro

Gli operatori sono già al lavoro per preparare le tre giornate, che ogni anno richiamano un pubblico numeroso, anche da altre località della Romagna. Il mercato ambulante di Cesena rappresenta infatti un appuntamento consolidato, grazie alla varietà dell’offerta commerciale e alla capacità di attirare visitatori in città.

Le bancarelle proporranno articoli e prodotti in sintonia con il periodo natalizio, inserendosi nel calendario delle iniziative e degli intrattenimenti che animeranno il centro storico durante le festività.

Calo dei consumi e aumento dei costi

Accanto all’attesa per gli appuntamenti di dicembre, Andreoli e Sagginati fanno il punto su un anno di lavoro che, per gli ambulanti, si è confrontato con un quadro economico complesso.

«L’affluenza al mercato è positiva, ma sul fronte delle vendite risentiamo della contrazione dei consumi e della diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie», spiegano. A incidere sulle attività sono anche l’aumento dei costi energetici e l’inflazione, fattori che hanno ridotto la capacità di spesa e condizionato i bilanci familiari.

Nonostante queste difficoltà, gli operatori continuano a investire nel servizio e nella qualità dell’offerta, cercando di mantenere elevato il livello di attrattività del mercato cesenate.

Il lavoro con il Comune e la formazione degli operatori

La Fiva sottolinea anche il percorso di collaborazione con l’amministrazione comunale per migliorare l’organizzazione e la funzionalità del mercato. Nel corso degli anni sono stati realizzati diversi interventi, con l’obiettivo di rendere gli spazi più accoglienti e fruibili.

Tra i progetti dell’associazione c’è inoltre un’attività di formazione rivolta ai commercianti su area pubblica, dedicata ai regolamenti comunali. L’iniziativa punta a coinvolgere l’intera categoria, anche alla luce della crescente presenza di operatori di origine straniera, per i quali l’aggiornamento sulle disposizioni locali rappresenta un passaggio importante nello svolgimento dell’attività.

Tre appuntamenti per lo shopping di Natale

Il calendario dei mercati si inserirà nel programma delle iniziative natalizie di Cesena, che prenderanno il via già da sabato 28 novembre con luminarie e appuntamenti in centro.

Le domeniche del 6, 13 e 20 dicembre saranno quindi un’occasione per passeggiare tra le bancarelle, dedicarsi agli acquisti per le feste e vivere il centro storico, contribuendo anche alla vitalità del commercio cittadino.

Gli ambulanti si preparano a portare nelle piazze e nelle vie di Cesena la tradizione del mercato, in un periodo dell’anno particolarmente importante per il centro e per le attività commerciali.