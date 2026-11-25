Centocinquanta persone per dire basta: la camminata solidale anima Cesenatico

Circa 150 persone hanno preso parte questa sera a Cesenatico alla tradizionale camminata solidale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il ritrovo era fissato alle 20:15 davanti al Museo della Marineria, con partenza puntuale alle 20:30 alla volta del Palazzo del Turismo, in un corteo aperto all’intera cittadinanza. L’arrivo previsto è intorno alle 21 e proprio quell’ora al cinema Rex inizierà la proiezione del film “Se domani non torno”, il film che racconta la storia di Giulia Cecchettin.

Costruendo una società senza paura fa sì che questa giornata ci sia ogni giorno, abbiamo camminato per donne e ragazze libere dalla paura e anche per gli uomini. Ringrazio il centro donna, la CRI, all’unione Rubicone mare e a chi ha contribuito a questa serata.

Le parole della vice sindaca Lorena Fantozzi dalla della scalinata del palazzo del turismo.

A garantire partecipazione, sicurezza, assistenza e presidio lungo il percorso sono stati impegnati la Protezione Civile, la Croce Rossa, i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale.