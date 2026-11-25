Provincia di Forlì-Cesena, proclamati i dodici consiglieri provinciali

Il quadro normativo

L’Ufficio elettorale della Provincia di Forlì-Cesena ha reso noti i nomi dei candidati proclamati eletti alla carica di consigliere provinciale. Si tratta di un’elezione di secondo grado, disciplinata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e dalle successive circolari del Ministero dell’Interno. Il provvedimento, firmato dal presidente dell’Ufficio elettorale, dott. Marco Mordenti, è datato Forlì, 23 novembre 2026.

Le due liste

Due le liste che hanno ottenuto seggi. La prima, “La Provincia di Forlì Cesena per la Romagna”, ha portato cinque consiglieri. La seconda, “Insieme per la Provincia Forlì-Cesena”, ne ha portati sette.

I consiglieri della lista n. 1

Per La Provincia di Forlì Cesena per la Romagna risultano proclamati Raffaele Montalti, Valerio Bernabini, Marco Catalano, Domenico Marseglia e Lucia Crispino.

I consiglieri della lista n. 2

Per Insieme per la Provincia Forlì-Cesena entrano in consiglio Nicola Dellapasqua, Sara Bartolini, Raffaele Giovannini, Ilaria Marianini, Michele Valli, Roberto Cavallucci e Milena Garavini.