Violenza di genere, il bilancio dei carabinieri nel Forlivese e nel Cesenate

Nel giorno in cui si ricorda la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri fa il punto sul proprio lavoro. Il Comando provinciale di Forlì-Cesena ha diffuso i dati dell’attività svolta nell’ultimo anno: interventi tempestivi a tutela delle vittime e azioni decise contro chi le ha colpite. Numeri che raccontano una routine fatta di telefonate, verbali e percorsi lunghi, più che un singolo colpo di scena.

Interventi e codice rosso

I presidi dei carabinieri della provincia sono intervenuti in oltre 310 situazioni. In 298 casi è scattato il “codice rosso”, lo strumento che garantisce un intervento immediato quando si tratta di violenza domestica o di genere. Spesso, da lì in avanti, è stato necessario coinvolgere i centri antiviolenza o accompagnare le donne in una casa rifugio, passaggi che il Comando definisce fondamentali per dare alle vittime un percorso di protezione e sostegno.

Arresti, denunce e misure restrittive

Dieci presunti responsabili sono stati arrestati in flagranza di reato. Altri 300 sono stati deferiti in stato di libertà. Il lavoro investigativo, coordinato dalla Procura della Repubblica, ha portato anche all’esecuzione di 57 misure restrittive disposte dall’Autorità giudiziaria. Quindici riguardano indagati finiti in carcere o agli arresti domiciliari, oppure destinatari di provvedimenti legati a condanne definitive. Le restanti 42 sono per lo più divieti di avvicinamento, spesso accompagnati dal braccialetto elettronico, e allontanamenti dalla casa familiare.

Le Stanze Rosa, uno spazio per denunciare

Nel territorio provinciale ci sono due Stanze dedicate all’ascolto protetto delle donne vittime di violenza. La prima si trova presso la Compagnia carabinieri di Meldola ed è stata inaugurata nel giugno 2021 con la collaborazione del Soroptimist International d’Italia Club di Forlì. La seconda è alla Compagnia di Cesenatico, inaugurata il 25 novembre 2024 grazie al forte sostegno di quell’amministrazione comunale.

Sono ambienti pensati per allontanare la paura che può accompagnare una denuncia: lontani dall’atmosfera di una caserma, curati e riservati, dove ci si può raccontare con calma. A gestirli è personale specializzato, formato per accogliere le vittime passo dopo passo. Si tratta di tre marescialli del Nucleo investigativo del capoluogo e di altri cinque ufficiali di polizia giudiziaria, tra marescialli e brigadieri, distribuiti nelle Compagnie della provincia.

Un impegno che va oltre i numeri

Il Comando ribadisce che la prevenzione e il contrasto alla violenza passano anche dalla collaborazione con istituzioni, centri antiviolenza e realtà del territorio. Per questo ha aderito alle iniziative promosse localmente, tra cui il gazebo allestito il 23 novembre dal Centro Donna e Pari Opportunità di Forlì, con la distribuzione di materiale informativo.