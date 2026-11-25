Superluna del Castoro fotografata a Cesenatico dal Molo di Levante

Il colpo d’occhio dal molo

La Superluna del Castoro è stata fotografata lo scorso 23 novembre a Cesenatico, dal Molo di Levante, da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa. Nonostante il cielo fosse coperto di nuvole, l’autrice è riuscita a catturare la luna in tre momenti diversi della serata, tra le 16.53 e le 17.25.

Un astro più grande del solito

La luna piena di novembre ha raggiunto la pienezza alle 15.55 del 24 novembre, ma era già visibile il 23 e lo sarà ancora oggi, 25 novembre. Si chiama “superluna” perché, al momento della pienezza, si trova a circa 360.000 chilometri dalla Terra, circa 25.000 chilometri in meno rispetto alla distanza media. Da qui la sensazione di un disco più grande e più luminoso.

Il nome, la tradizione

Il nome “Superluna del Castoro” risale alla tradizione dei nativi americani, che alla fine di novembre osservavano i castori intenti a preparare le tane per l’inverno.

Le tre fotografie

Il sorgere velato

Al suo sorgere, alle 15.23 del 23 novembre, la luna era velata. Alle 16.53 è apparsa di un giallo limone, leggermente opaca.

L’alone

Alle 16.55 il disco ha assunto un colore dorato, circondato da un alone arancione e ocra, con un bordo rossastro. L’alone lunare è un fenomeno ottico: a generarlo sono minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’alta atmosfera, che rifrangono la luce della luna.

La luna alta nel cielo

Alle 17.25 Briganti ha colto l’immagine più nitida, con la luna già alta e molto luminosa. In tutti e tre gli scatti la morfologia del satellite è chiaramente visibile.

Le prossime superlune

Il prossimo appuntamento sarà il 24 dicembre 2026, seguito dal 22 gennaio 2027.